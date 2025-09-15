Шторм усиливается: Украина под влиянием жесткой магнитной бури

Эта затяжная магнитная бури может негативно повлиять на здоровье и ухудшить самочувствие человека.

Украина находится под влиянием затяжной магнитная буря. Она внезапно продолжила усиливаться. Об этом сообщает meteoagent.

7 сентября мощность магнитной бури была на уровне пяти баллов, после она выросла на один балл. 6-балльный геомагнитный шторм трусил страну целых три дня, после чего пошел на спад.

11-13 сентября мощность магнитной бури была слабее - 3-4 балла. Ожидалось, что сила бури пойдет на спад, однако она начала усиливаться. 14 сентября сила шторма выросла почти до шести баллов.

15 сентября магнитная буря опустилась почти до пяти баллов. Ожидается, что на таком же уровне она будет и 16 сентября. 17 сентября сила шторма опустится до трех баллов.

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 7 вспышек класса С. Сообщается, что 16 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 30 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

