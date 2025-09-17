Сильные ливни и штормовой ветер атакуют Украину: синоптики предупреждают об опасности

Во многих областях синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 18 сентября

Где температура воздуха опустится до +7 градусов

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 18 сентября будет местами дождливой и туманной. Синоптики предупреждают о похолодании. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Опасные погодные условия будут во многих южных, центральных и восточных областях. Там будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / фото: ventusky

По словам синоптика Натальи Диденко, на Левобережье будут дожди и снизится температура воздуха. В целом в Украине ожидается 15-20 м/с. В Киеве температура воздуха опустится до +19 градусов.

19 сентября начнет теплеть. 20-21 сентября в Украину придет сильное потепление - 24-28 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 18 сентября

В Украине 18 сентября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях. В большинстве южных и центральных областей будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 7-12°, на юго-востоке и востоке страны 10-15°; днем в Украине 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +7

По данным meteoprog, 18 сентября в Украине будет местами дождливая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +14...+23 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +7...+19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / фото: meteoprog

Погода 18 сентября в Киеве

В Киеве 18 сентября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 15-20°; в Киеве ночью 9-11°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

