Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

Мария Николишин
17 сентября 2025, 13:32
136
Синоптик предупредила о сильном, порывистом ветре.
В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов
Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в четверг
  • Когда в Украине потеплеет

Погода в Украине завтра, 18 сентября, будет преимущественно солнечной, но в некоторых областях снизится температура воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

По ее словам, атмосферный фронт с дождями и низкими градусами завтра переместится в восточном направлении.

видео дня

"И поэтому запад, север Украины, значительная часть центральных областей будут освобождаться от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на Левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха", - подчеркнула она.

Также известно, что в четверг максимальная температура воздуха в Украине составит +15...+20 градусов.

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов
Температура в Украине / фото: Наталья Диденко

"Особенность завтрашнего дня - порывистый, до сильного, ветер северных направлений, осторожно", - добавила Диденко.

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов
Погода в Украине 18 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве завтра дождь не ожидается, но возможен некомфортный, порывистый ветер. В течение дня потеплеет до +19 градусов.

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов
Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко также рассказала, что 19 сентября повсюду начнет теплеть, а в течение 20-21 сентября в Украину вернется настоящая теплая погода. На выходных ожидается +24...+28 градусов.

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Когда в Украине станет теплее

Синоптик Наталья Птуха говорила, что погода в ближайшие дни отметится новыми "сюрпризами".

По ее словам, температура воздуха скоро существенно поднимется и столбики термометров даже достигнут до +28 градусов.

"В небе прояснится, снова будет больше солнца, поэтому дневная температура немного повысится: 19-го еще будет +17...+23, а 20 сентября - уже +20...+26", - подчеркнула она.

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов
Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в среду, 17 сентября, Украину накроет атмосферный фронт. Ожидается похолодание и дожди.

В ГСЧС Украины предупреждали, что в среду сильные осадки накроют восемь областей в разных уголках государства, а на следующий день, 18 августа, непогода доберется до еще нескольких регионов.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине на этой неделе будет преимущественно теплой, временами с дождями и порывистым ветром.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

13:32Синоптик
РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

13:28Украина
Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

13:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

13:57

Евровидение 2026 на грани срыва: 6 стран сделали ультиматум конкурсу

13:53

Почему 18 сентября нельзя злоупотреблять вином и едой: какой церковный праздник

13:46

Уйдет в забвение: в РФ предсказали судьбу Орбакайте

13:32

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

13:28

РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
13:27

На передовой жизни и смерти: телеканал 2+2 представит военную драму "Тримайся, братику"

13:21

Не Роксолана и не Хюррем: как на самом деле звали жену СулейманаВидео

13:15

Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

13:10

Так дешево он еще не стоил: в Украине распродают известный продукт за копейки

Реклама
12:45

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Крысам - компромисс, Петухам - перемена

12:43

София Ротару не выйдет на сцену - в чем причина

12:42

От мышей не останется и следа: простое средство заставит вредителей бежатьВидео

12:28

После саботажа РФ Мерц объявил ключевое условие для мирного соглашения по Украине

12:25

Рыба, от которой бегут даже коты: как правильно есть сюрстрёммингВидео

12:24

Россия готовит новое наступление: эксперт раскрыл главное направление удара

12:11

Воруют энергию и благополучие: ТОП-5 ювелирных изделий, которые притягивают беды

11:56

Речь не только о Запорожской станции: МАГАТЭ заявило об угрозе для АЭС Украины

11:50

В одной области Украины объявили принудительную эвакуацию: кому нужно уехать

11:50

В Донецке прогремела серия мощных взрывов: вероятно, прилетело по оккупантамВидео

11:37

"Должен маме ответить": Кошевой рассекретил особые отношения Зеленского

Реклама
11:17

"Становится тревожно": россияне по всей стране жалуются на бешеные цены на бензин

11:11

Новый рекорд: евро подскочил до максимума за четыре года против доллара

11:06

НАТО сразу напряглось после атаки РФ на Польшу: почему с Украиной это не работаетВидео

10:57

Водителям рекомендуют положить лимонную кожуру в авто в сентябре: какая причина

10:47

Четыре знака зодиака, скорее всего, предадут ваше доверие в отношениях

10:47

Более 50 поездов опаздывают - известна цель и последствия удара РФ по железной дороге

10:28

"Кривит душой": Пугачева скрыла важную деталь об отношениях с Киркоровым

10:26

Украинцы взбунтовались: песика Мишу не пустили в метро во время тревогиФото

10:15

В Украине существует давняя традиция, о которой все забыли: в чем ее особенностьВидео

10:13

Путин появился в военной форме на учениях в Беларуси - в ISW раскрыли причину

10:07

Есть ли смысл в отключении мобильной связи во время дроновых атак: ответ военного

10:05

РФ потеряла до 15% личного состава: как изменилась ситуация на Харьковщине

09:24

Гибридная война в Европе: Жирохов сказал, в какую страну может вторгнуться РФ

08:53

Атака РФ на Кировоградщину: Кропивницкий и 44 села остались без электроснабженияФото

08:50

"Третировали мою мать и угрожали": Басков пробил дно заявлениями о войне

08:31

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

08:11

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

Под угрозой вся военная логистика: партизаны устроили диверсию под Екатеринбургом

07:24

Российские дроны атаковали Харьковщину: ранены два человека, есть разрушения

07:10

Только самые внимательные найдут кота за 9 секунд: лучшее упражнение на внимательность

Реклама
06:49

Армия РФ атаковала железную дорогу в Украине: задерживаются поезда

06:10

Битва за Европу и бюджет Украинымнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бегуном за 63 секунды

05:23

Как сварить горох за 10 минут: секрет быстрого приготовления

04:56

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

04:35

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

04:09

Как изменилась Украина после более трех лет плена - журналист раскрыл правду

03:29

Без плесени и лишних затрат: как быстро высушить бельё осенью

03:05

"Вариантов много": против каких еще государств Россия может начать войну

01:54

"Лазейки" для РФ закроются: Фон дер Ляен раскрыла, кого "накроет" 19-й пакет санкций

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять