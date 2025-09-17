В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

Вы узнаете:
Погода в Украине завтра, 18 сентября, будет преимущественно солнечной, но в некоторых областях снизится температура воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
По ее словам, атмосферный фронт с дождями и низкими градусами завтра переместится в восточном направлении.
"И поэтому запад, север Украины, значительная часть центральных областей будут освобождаться от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на Левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха", - подчеркнула она.
Также известно, что в четверг максимальная температура воздуха в Украине составит +15...+20 градусов.
"Особенность завтрашнего дня - порывистый, до сильного, ветер северных направлений, осторожно", - добавила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве завтра дождь не ожидается, но возможен некомфортный, порывистый ветер. В течение дня потеплеет до +19 градусов.
Диденко также рассказала, что 19 сентября повсюду начнет теплеть, а в течение 20-21 сентября в Украину вернется настоящая теплая погода. На выходных ожидается +24...+28 градусов.
Когда в Украине станет теплее
Синоптик Наталья Птуха говорила, что погода в ближайшие дни отметится новыми "сюрпризами".
По ее словам, температура воздуха скоро существенно поднимется и столбики термометров даже достигнут до +28 градусов.
"В небе прояснится, снова будет больше солнца, поэтому дневная температура немного повысится: 19-го еще будет +17...+23, а 20 сентября - уже +20...+26", - подчеркнула она.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в среду, 17 сентября, Украину накроет атмосферный фронт. Ожидается похолодание и дожди.
В ГСЧС Украины предупреждали, что в среду сильные осадки накроют восемь областей в разных уголках государства, а на следующий день, 18 августа, непогода доберется до еще нескольких регионов.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине на этой неделе будет преимущественно теплой, временами с дождями и порывистым ветром.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
