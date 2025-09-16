Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

Вы узнаете:
В среду, 17 сентября, Украину накроет атмосферный фронт. Ожидается похолодание и дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, дожди пройдут почти по всей территории Украины.
"Такая влажная дождливая и холодная погода будет преобладать 17-го сентября в западных областях, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой области, в Одесской области, в западных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами", - пишет Диденко.
Она отмечает, что в этих регионах температура воздуха составит +15...+19 °C.
На востоке, юге и частично в центре украинцы еще смогут наслаждаться солнечной погодой. Ожидается, что в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях воздух прогреется до +26 градусов.
"Такой синоптический комфорт уже будет организовывать антициклон Oldenburgia, который разлегся, как большая ленивая кошка над континентальной Европой", - объясняет Диденко.
Она добавляет, что 18 сентября атмосферный фронт сдвинется в восточном направлении, соответственно, дожди и более низкая температура воздуха охватят Левобережье Украины.
Погода в Киеве 17 сентября
В среду, 17 сентября, в Киеве ожидается серьезное похолодание и дожди.
Диденко советует взять с собой зонтики и надеть легкий пуховик, ведь температура воздуха ожидается +15...+17 °C.
"Атмосферный фронт! Уважаемые метеопаты - возможны мигрени, кручение-верчение суставов, сосудистые штуки всякие не очень и тому подобное", - говорится в сообщении.
Когда в Украину вернется теплая и солнечная погода
19 сентября антициклон Oldenburgia начнет двигаться в сторону Украины. Поэтому в течение выходных ожидается теплая и солнечная погода. Разогреет до 27 градусов.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
