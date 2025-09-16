Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

Диденко рекомендует доставать из шкафа куртки и не забывать о зонтиках.

Прогноз погоды на 17 сентября / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода 17 сентября

Когда в Украину вернется тепло

В среду, 17 сентября, Украину накроет атмосферный фронт. Ожидается похолодание и дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди пройдут почти по всей территории Украины.

"Такая влажная дождливая и холодная погода будет преобладать 17-го сентября в западных областях, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой области, в Одесской области, в западных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами", - пишет Диденко.

Она отмечает, что в этих регионах температура воздуха составит +15...+19 °C.

На востоке, юге и частично в центре украинцы еще смогут наслаждаться солнечной погодой. Ожидается, что в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях воздух прогреется до +26 градусов.

"Такой синоптический комфорт уже будет организовывать антициклон Oldenburgia, который разлегся, как большая ленивая кошка над континентальной Европой", - объясняет Диденко.

Она добавляет, что 18 сентября атмосферный фронт сдвинется в восточном направлении, соответственно, дожди и более низкая температура воздуха охватят Левобережье Украины.

Антициклон Oldenburgia / фото: Диденко

Погода в Киеве 17 сентября

В среду, 17 сентября, в Киеве ожидается серьезное похолодание и дожди.

Диденко советует взять с собой зонтики и надеть легкий пуховик, ведь температура воздуха ожидается +15...+17 °C.

"Атмосферный фронт! Уважаемые метеопаты - возможны мигрени, кручение-верчение суставов, сосудистые штуки всякие не очень и тому подобное", - говорится в сообщении.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Когда в Украину вернется теплая и солнечная погода

19 сентября антициклон Oldenburgia начнет двигаться в сторону Украины. Поэтому в течение выходных ожидается теплая и солнечная погода. Разогреет до 27 градусов.

Прогноз погоды на 19 сентября / фото: meteoprog

