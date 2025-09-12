Осень еще удивит украинцев: где и когда разогреет до +25 градусов

Вы узнаете:
В течение выходных, 13 и 14 сентября, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Осень "подарит" украинцам еще несколько теплых дней. В некоторых регионах ожидается +25 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, днем ожидается +20...+25 градусов, в ночное время +10...+15 градусов, а на Сумщине, Харьковщине будет немного прохладнее. Столбики термометров опустятся до +8...+12 градусов.
"В течение уик-энда дожди какие-то серьезные маловероятны, будет преобладать повсюду сухая малооблачная погода - гуляйте, собирайте грибы (только осторожно), буцайте листья ногами, делайте гербарий, наводите порядок, переберите балконные "сокровища", съездите в Белую Церковь в "Александрию" или хотя бы в Голосеевский или ближайший парк - хорошо будет)", - рекомендует Диденко.
Погода в Киеве 13 и 14 сентября
В Киеве 13-14 сентября ожидается сухая комфортная погода, ночью +12...+15 градусов, днем +22...+24 градуса.
По прогнозу синоптика, ближайший дождь в Киеве пройдет 17 сентября, соответственно придет и похолодание.
"А пока что в субботу и воскресенье в Украине - красивая солнечная осень)", - резюмировала Диденко.
