Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Осень еще удивит украинцев: где и когда разогреет до +25 градусов

Марина Фурман
12 сентября 2025, 13:16
639
Осень будет радовать теплом недолго - уже 17 сентября в Украину придут похолодание и дожди.
осень
Прогноз погоды на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода 13 и 14 сентября
  • Когда в Украину придет похолодание

В течение выходных, 13 и 14 сентября, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Осень "подарит" украинцам еще несколько теплых дней. В некоторых регионах ожидается +25 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем ожидается +20...+25 градусов, в ночное время +10...+15 градусов, а на Сумщине, Харьковщине будет немного прохладнее. Столбики термометров опустятся до +8...+12 градусов.

видео дня

"В течение уик-энда дожди какие-то серьезные маловероятны, будет преобладать повсюду сухая малооблачная погода - гуляйте, собирайте грибы (только осторожно), буцайте листья ногами, делайте гербарий, наводите порядок, переберите балконные "сокровища", съездите в Белую Церковь в "Александрию" или хотя бы в Голосеевский или ближайший парк - хорошо будет)", - рекомендует Диденко.

погода 13
Прогноз погоды на 13 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве 13 и 14 сентября

В Киеве 13-14 сентября ожидается сухая комфортная погода, ночью +12...+15 градусов, днем +22...+24 градуса.

По прогнозу синоптика, ближайший дождь в Киеве пройдет 17 сентября, соответственно придет и похолодание.

"А пока что в субботу и воскресенье в Украине - красивая солнечная осень)", - резюмировала Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине в течение этой недели будет преимущественно теплой. Этому будет способствовать повышение атмосферного давления.

Диденко сообщала, что погода в Украине в пятницу, 12 сентября, будет преимущественно сухой, но дожди пройдут в западных областях.

Как писал Главред, 13 и 14 сентября в Украине также будет преобладать сухая и солнечная погода. Лишь в западных областях в воскресенье ожидаются локальные дожди с грозами.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра погода на выходные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Европейцы мешают": у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной

"Европейцы мешают": у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной

14:04Мир
"У нас есть доказательства": в Польше выяснили, что атака РФ была спланированной

"У нас есть доказательства": в Польше выяснили, что атака РФ была спланированной

13:59Мир
Осень еще удивит украинцев: где и когда разогреет до +25 градусов

Осень еще удивит украинцев: где и когда разогреет до +25 градусов

13:16Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен дом

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

Последние новости

14:29

В этот раз не справился: что случилось со здоровьем MÉLOVIN

14:04

"Европейцы мешают": у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной

13:59

"У нас есть доказательства": в Польше выяснили, что атака РФ была спланированной

13:56

Прощай, белый уксус: люди массово заменяют его в ванной и остаются в восторгеВидео

13:50

Почему 13 сентября запрещается выносить мусор: какой церковный праздник

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
13:39

Почему люди в церкви всегда такие грустные: священник поразил ответом

13:23

Нардепов и бывших чиновников из окружения Порошенко поймали на фиктивной службе: массово убегали от уголовных дел – военный

13:16

Осень еще удивит украинцев: где и когда разогреет до +25 градусов

13:05

Цены на овощи падают, но подорожание уже не за горами - когда все изменится

Реклама
12:50

"Ситуация ухудшается", ВСУ под угрозой окружения: Снегирев назвал направление

12:36

Убийство украинки в США: парень беженки опубликовал новые фото и сделал заявление

12:34

Летел на скорости 200 км/ч и пытался замять дело: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ

12:07

Мясо в Украине дорожает: чего ждать осенью и зимой

11:56

Президент Финляндии к студентам КНУ: Придерживайтесь демократии, защищайте права человека и основные свободы

11:53

"Трамп на нашей стороне": Politico о подготовке мощного удара Запада по РФ

11:52

"Это не ошибка": Сикорский в Киеве жестко ответил на слова Трампа

11:51

Зачем хранить масло в морозильной камере: лайфхак от грузин

11:33

Остапчук с бывшей женой выставили на продажу дом: как выглядит недвижимость

11:29

Домашние квашеные яблоки за считанные минуты: рецепт проверенный временем

11:04

ГУР разнесло командный пункт ВС РФ на Запорожье: погибли топ-офицеры 35 армии

Реклама
11:00

По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарной намазки из селедки

10:54

Гороскоп на завтра 13 сентября: Тельцам - приятный звонок, Девы сорвут куш

10:42

РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

10:32

Цена подскочит на 10%: осенью стоимость базового продукта неожиданно возрастет

10:19

Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

10:12

Не пустили за границу: отец убитой в США украинки не смог проститься с дочерью

10:09

Почему американцы ходят по дому в обуви: неожиданный ответ

09:35

Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

09:23

Впереди немного: стали известны подробности состояния тяжело больной Симоньян

09:11

Можно ли ламинировать документы в Украине в 2025 году: важное разъяснение

09:10

"Увидим настоящие разрушения войны": принц Гарри неожиданно приехал в Киев

09:05

Банки будут знать все: что изменит новый закон о кредитных историях

08:46

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

08:24

Германия хочет увеличить армию на 100 тысяч солдат: к чему готовится Берлин

08:17

Одна из самых массированных атак с начала войны: в РФ - взрывы, вспыхнули пожары

08:10

Как Путин допустил важную ошибку для РФмнение

07:37

В Сумах прогремели взрывы, вспыхнул сильный пожар: что известноВидео

07:10

Где две ошибки на картинках: надо иметь "ум гения", чтобы их заметить за 5 секунд

06:49

Польша закрыла границу с Беларусью: в чем причинаВидео

06:10

Чем Украина будет помогать Польше?мнение

Реклама
05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинках с женщиной в офисе за 15 секунд

05:26

Зачем класть лимон с зубной пастой в стиральную машину: необычный лайфхак

04:30

К пяти знакам зодиака придет большая удача 12 сентября: кто среди счастливчиков

04:21

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

04:09

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многихВидео

03:40

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

02:31

НАТО готовит военный ответ на атаку дронов на Польшу - Bloomberg

02:30

Какие растения нельзя обрезать в сентябре, если хотите увидеть цветы весной: список

01:20

Возможно "ошибка": Трамп сделал неожиданное заявление о вторжении дронов РФ в Польшу

01:03

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен домВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять