Осень еще удивит украинцев: где и когда разогреет до +25 градусов

Осень будет радовать теплом недолго - уже 17 сентября в Украину придут похолодание и дожди.

Прогноз погоды на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода 13 и 14 сентября

Когда в Украину придет похолодание

В течение выходных, 13 и 14 сентября, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Осень "подарит" украинцам еще несколько теплых дней. В некоторых регионах ожидается +25 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем ожидается +20...+25 градусов, в ночное время +10...+15 градусов, а на Сумщине, Харьковщине будет немного прохладнее. Столбики термометров опустятся до +8...+12 градусов.

"В течение уик-энда дожди какие-то серьезные маловероятны, будет преобладать повсюду сухая малооблачная погода - гуляйте, собирайте грибы (только осторожно), буцайте листья ногами, делайте гербарий, наводите порядок, переберите балконные "сокровища", съездите в Белую Церковь в "Александрию" или хотя бы в Голосеевский или ближайший парк - хорошо будет)", - рекомендует Диденко.

Прогноз погоды на 13 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве 13 и 14 сентября

В Киеве 13-14 сентября ожидается сухая комфортная погода, ночью +12...+15 градусов, днем +22...+24 градуса.

По прогнозу синоптика, ближайший дождь в Киеве пройдет 17 сентября, соответственно придет и похолодание.

"А пока что в субботу и воскресенье в Украине - красивая солнечная осень)", - резюмировала Диденко.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине в течение этой недели будет преимущественно теплой. Этому будет способствовать повышение атмосферного давления.

Диденко сообщала, что погода в Украине в пятницу, 12 сентября, будет преимущественно сухой, но дожди пройдут в западных областях.

Как писал Главред, 13 и 14 сентября в Украине также будет преобладать сухая и солнечная погода. Лишь в западных областях в воскресенье ожидаются локальные дожди с грозами.

