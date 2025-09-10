Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

Синоптик отметила, что в дальнейшем дождей в Украине будет мало.

Прогноз погоды на 11 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в четверг

Где могут выпасть сильные дожди

Погода в Украине завтра, 11 сентября, будет сухой с переменной облачностью и солнцем. Большинство территории страны будет находиться среди настоящей красивой ранней осени. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она добавила, что атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду только в западных областях Украины.

"Дожди местами, особенно в Карпатах, могут быть сильными. Температура воздуха составит +17...+22 градуса", - говорится в сообщении.

В то же время, температура воздуха в большинстве областей составит в течение дня +23...+28 градусов.

Погода в Украине 11 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в четверг дождь не ожидается, будет преобладать солнечная погода. Днем воздух прогреется до +24 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко также отметила, что в дальнейшем дождей в Украине будет мало, они возможны только на крайнем западе. А температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +20 градусов.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода в Украине до 14 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что после 10 сентября, из-за развития мощного и малоподвижного антициклона, осадки покинут территорию Украины.

По его словам, на протяжении текущей недели во всех областях будет преимущественно тепло.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 10 сентября будет местами дождливой и грозовой. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в южных областях.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что 10 сентября в Украине ожидается нетипичное распределение тепла. Самыми холодными регионами станут юг страны и Закарпатье.

Кроме того, 8 сентября в Киеве и области сильно ухудшилась погода. По региону пронесся настоящий шторм. Из-за сильных дождей столицу буквально начало затапливать.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

