Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

Погода в Киеве будет самой теплой 10 сентября. Там температура воздуха повысится до +28 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 10 сентября

Где температура воздуха повысится до +28 градусов

В каких областях будут дожди и туман

Погода в Украине 10 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 10 сентября в Украине дожди с грозами будут на юге. Холоднее всего будет также в южных областях и на Закарпатье. Там температура воздуха повысится до 20-24 градусов тепла. В других областях потеплеет до +28 градусов. В южных областях также прогнозируют штормовой ветер.

Прогноз погоды в Украине на 10 сентября / фото: ventusky

Погода 10 сентября

В Украине 10 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в южных областях. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается туман. Ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°; днем 22-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +30

По данным meteoprog, 10 сентября в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Киевской области. Там температура воздуха повысится до +15...+28 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 сентября / фото: meteoprog

Погода 10 сентября в Киеве

В Киеве 10 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 10 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

