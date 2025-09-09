Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 10 сентября
- Где температура воздуха повысится до +28 градусов
- В каких областях будут дожди и туман
Погода в Украине 10 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 10 сентября в Украине дожди с грозами будут на юге. Холоднее всего будет также в южных областях и на Закарпатье. Там температура воздуха повысится до 20-24 градусов тепла. В других областях потеплеет до +28 градусов. В южных областях также прогнозируют штормовой ветер.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 10 сентября
В Украине 10 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в южных областях. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается туман. Ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°; днем 22-27°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +30
По данным meteoprog, 10 сентября в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Киевской области. Там температура воздуха повысится до +15...+28 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+26 градусов.
Погода 10 сентября в Киеве
В Киеве 10 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.
Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.
Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
