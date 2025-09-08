Влупит +11 и будут лить грозовые дожди: в ближайшие часы ухудшится погода

Вы узнаете:
Погода в Украине 9 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину накроют грозовые дожди. 9 сентября температура воздуха повысится до 22-28 градусов тепла. 10 сентября ожидаются дожди на юге страны, а 11-12 сентября в западных областях.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 9 сентября
В Украине 9 сентября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в западных областях. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается туман. Ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 11-16°, на юге до 19°; днем 21-26°, в южных областях до 29°, на западе страны 18-23°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +30
По данным meteoprog, 9 сентября в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +17...+30 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +13...+24 градусов.
Погода 9 сентября в Киеве
В Киеве 9 сентября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.
Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.
Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
