Солнечно и тепло будет не везде: названы области, куда ворвется дождливая погода

Погода в Украине завтра, 9 сентября, будет дождливой. Осадки ожидаются локальные и периодические. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в Украине есть предпосылки для дождей в ближайшие два дня.
"С температурой воздуха пока не буду заглядывать далеко вперед, только скажу, что каких-то кардинальных изменений не видно. Колебания, конечно, будут, однако пока градусы будут радовать. Конечно, тех, кто больше любит тепло и не ждет заморозков", - отметила синоптик.
Диденко добавила, что во вторник в Украине ночью ожидается +12...+18 градусов, а в течение дня +22...+28 градусов.
Погода в Киеве
В то же время, в Киеве 9 сентября есть вероятность дождя, который, вероятно, пройдет вечером. В течение дня максимальная температура воздуха составит около +25 градусов.
Синоптик также сказала, что 10 сентября дожди пройдут на юге, а 11-12 сентября осадки ожидаются в западных областях.
"Однако все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая теплая погода со свежими ночами и утрами", - подытожила она.
Какой будет погода в течение недели
Синоптик Игорь Кибальчич ранее говорил, что на этой неделе погода будет преимущественно теплой. Это произойдет из-за повышения атмосферного давления.
По его словам, осадки покинут территорию Украины после 10 сентября вследствие развития мощного и малоподвижного антициклона в северо-восточной части Европы.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 8 сентября будет местами дождливой и грозовой. В то же время, теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +17...+31 градуса.
Синоптик Наталья Диденко заявляла, что текущая неделя будет умеренно теплой, ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 17-18 сентября.
