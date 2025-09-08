Солнечно и тепло будет не везде: названы области, куда ворвется дождливая погода

Синоптик добавила, что температура воздуха кардинально не изменится.

https://glavred.info/synoptic/solnechno-i-teplo-budet-ne-vezde-nazvany-oblasti-kuda-vorvetsya-dozhdlivaya-pogoda-10696208.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на 9 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода во вторник

Когда в Украине возможны дожди

Погода в Украине завтра, 9 сентября, будет дождливой. Осадки ожидаются локальные и периодические. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в Украине есть предпосылки для дождей в ближайшие два дня.

видео дня

"С температурой воздуха пока не буду заглядывать далеко вперед, только скажу, что каких-то кардинальных изменений не видно. Колебания, конечно, будут, однако пока градусы будут радовать. Конечно, тех, кто больше любит тепло и не ждет заморозков", - отметила синоптик.

Диденко добавила, что во вторник в Украине ночью ожидается +12...+18 градусов, а в течение дня +22...+28 градусов.

Погода в Украине / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В то же время, в Киеве 9 сентября есть вероятность дождя, который, вероятно, пройдет вечером. В течение дня максимальная температура воздуха составит около +25 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Синоптик также сказала, что 10 сентября дожди пройдут на юге, а 11-12 сентября осадки ожидаются в западных областях.

"Однако все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая теплая погода со свежими ночами и утрами", - подытожила она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич ранее говорил, что на этой неделе погода будет преимущественно теплой. Это произойдет из-за повышения атмосферного давления.

По его словам, осадки покинут территорию Украины после 10 сентября вследствие развития мощного и малоподвижного антициклона в северо-восточной части Европы.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 8 сентября будет местами дождливой и грозовой. В то же время, теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +17...+31 градуса.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что текущая неделя будет умеренно теплой, ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 17-18 сентября.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред