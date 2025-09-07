Благоприятные дни: что делать на огороде в сентябре по лунному календарю 2025

Благоприятные дни сентября для посадки чеснока, лука и корнеплодов по лунному календарю.

https://glavred.info/sad-ogorod/blagopriyatnye-dni-chto-delat-na-ogorode-v-sentyabre-po-lunnomu-kalendaryu-2025-10696106.html Ссылка скопирована

Календарь благоприятных дней для сбора урожая и подготовки грядок к зиме/ Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Когда лучше всего сажать чеснок, лук и зелень в сентябре 2025 года

Какие дни лунного календаря благоприятны для посадки и пересадки

Как подготовить огород к зиме и защитить от вредителей

Сентябрь - это не просто начало осени, а действительно решающий месяц для каждого садовода и огородника. Именно в этот период закладывается фундамент будущего урожая, а участок готовится к зимнему покою.

Главред решил рассказать, почему сентябрь - ключевой месяц для каждого садовода и огородника.

видео дня

Как рассказывает опытная огородница на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок", этот месяц не только время сбора поздних овощей и фруктов, но и период активной подготовки участков к зиме и посева зимних культур.

По словам автора, важно собрать последние урожаи томатов, огурцов, тыквы, моркови, свеклы и картофеля. После сбора следует убрать сорняки, опавшие листья и больные плоды, чтобы предотвратить зимовку вредителей и болезней.

Осенью рекомендуется перекопать грядки и внести органические удобрения - компост, фосфорно-калийные смеси и древесную золу для обогащения почвы.

Отдельно эксперты советуют сеять чеснок, лук, шпинат, петрушку и салаты на зимний период. На свободных участках полезно высевать сидераты - горчицу или фацелию, обогащающие почву макро- и микроэлементами.

Кроме работ на огороде, сентябрь - время санитарной обрезки плодовых деревьев, посадки и пересадки многолетних цветов, таких как пионы и лилии, а также луковичных холодостойких растений - нарциссов, роксов и бархатцев.

Лунный календарь работ на сентябрь 2025 года:

Растущая Луна (1-6 и 22-30 сентября): оптимальное время для посадки, пересадки и обрезки.

Полнолуние (7 сентября): день без работ в саду и на огороде.

Луна убывающая (8-20 сентября): период покоя; особенно 6-8 и 21-22 сентября нежелательны посевы и пересадки.

Новолуние и солнечное затмение (21 сентября): день без каких-либо работ.

Рекомендованные дни для посадки и посева по культурам:

Чеснок и лук: начало месяца, 11-12, 23-30 сентября.

Корнеплоды (морковь, свекла, редис): 2-3, 8-12, 15-16, 23-26, 30 сентября.

Зелень и пряные травы: 1-3, 8-12, 15-16, 23-30 сентября.

Ягодные кустарники и плодовые деревья: 4-5, 11-16, 23-27 сентября.

Цветы (однолетники, многолетники, луковичные): 2-3, 8-12, 15-16, 23-30 сентября.

Сентябрь - идеальное время для завершения летнего сезона, подготовки почвы к зиме и закладки основ для щедрого урожая следующего года.

Подробнее о благоприятных днях и работах на участке в сентябре смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред