Нужно поспешить: какие ягодные кусты высаживают в сентябре

Сергей Кущ
4 сентября 2025, 10:19
Уже весной кусты активно тронутся в рост и обеспечат будущий урожай.
Какие ягодные кусты высаживают в сентябре
Какие ягодные кусты высаживают в сентябре / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что посадить в сентябре
  • Тонкости осенней посадки смородины, малины, крыжовника

Начало осени — лучшее время для посадки ягодных кустов в сентябре. В это время почва еще теплая и влажная, благодаря чему саженцы быстро укореняются и хорошо переносят зиму.

Смородина

Если вы думаете, какие ягодные кусты лучше сажать осенью, смородина — один из первых вариантов. Она отлично переносит осеннюю посадку и быстро адаптируется. Сажать смородину лучше в первой–второй половине сентября, после чего замульчировать почву для удержания влаги.

Крыжовник

Осенняя посадка крыжовника дает хорошие результаты: куст быстро приживается и уже следующим летом может порадовать первыми ягодами. При выборе саженцев отдавайте предпочтение сортам, устойчивым к мучнистой росе.

Малина

Осенняя посадка малины позволяет растениям легче прижиться и меньше болеть. Оптимальное время — конец сентября и первая половина октября. Весной кусты дадут мощные побеги и заложат основу для богатого урожая.

Жимолость

Жимолость съедобная прекрасно развивается после осенней посадки. Это ранняя ягода, которая уже в начале лета дает гроздья полезных плодов. Многие садоводы отмечают, что именно осенняя посадка жимолости считается наиболее успешной.

Голубика

Если вы планируете, когда сажать голубику осенью, выбирайте рыхлую и кислую почву — торф с песком. В тяжелой земле куст не приживается. При правильной посадке голубика способна дать урожай уже через год.

Ирга

Посадка ирги осенью — это гарантия сильных кустов, которые весной активно тронутся в рост. Ирга неприхотлива к почве, морозостойка и может плодоносить более 30 лет. Высаживать ее лучше на солнечных местах, оставляя расстояние 2–2,5 м между кустами.

