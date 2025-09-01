Финальный аккорд осени: простые действия, которые влияют на ягоды следующего сезона

Вы узнаете:
- Как подготовить клубнику к зимовке и следующему урожаю
- Какие удобрения и методы обрезки использовать в сентябре
- Почему важно проводить профилактику болезней и вредителей
Сентябрь - время, когда клубника готовится к зимовке. Пропустить осенний уход - значит рисковать будущим урожаем.
Главред решил рассказать, какие этапы работы с растением являются обязательными.
Автор видео на канале "Сад у дома" объяснил, какие агротехнические работы помогают растению отдохнуть после плодоношения, укрепить корни и заложить цветочные почки.
Генеральная уборка грядки
Необходимо тщательно удалить старую мульчу, сухие листья, опавшие ягоды и сорняки. Эта органика может стать источником вредителей и болезней. Почву рыхлят осторожно, чтобы не повредить поверхностную корневую систему клубники.
Обрезка листьев и усов
Удаляют старые, пожелтевшие или больные листья, оставляя неповрежденной точку роста в центре куста. Усы оставляют только для размножения: если главная цель - урожай, их срезают "под корень", чтобы растение накапливало силы для зимовки и закладки цветочных почек.
Осенняя подкормка осенью
Азот осенью не используют, зато выбирают удобрения с фосфором и калием. Это укрепляет корни, повышает морозостойкость и стимулирует формирование цветочных почек. Эксперты советуют:
- древесную золу,
- комплексы для осенней подкормки с низким содержанием азота,
- органические удобрения (перегной, компост).
Влагозарядковый полив
При сухой осени обильный полив помогает насытить почву влагой, обеспечивая здоровую зимовку корней.
Защита от болезней и вредителей
Профилактическая обработка однопроцентным раствором бордоской жидкости эффективна против грибковых болезней. Также стоит проверить почву на наличие слизней и личинок жуков и при необходимости применить осенние инсектициды.
Мульчирование на зиму
Для укрытия грядок подходят солома, хвоя или агроволокно. Мульчирование начинают после первых стабильных заморозков (-5...-7°С). Использование свежих опилок, опавших листьев плодовых деревьев или полиэтилена не рекомендовано из-за риска загнивания растений.
Подробнее о том, как правильно ухаживать за клубникой в сентябре, смотрите в видео на канале "Сад у дома".
Читайте также:
- Посевной календарь на сентябрь 2025 года: что нужно сделать в саду и на огороде
- Чеснок будет размером с кулак: простой шаг в августе, который изменит урожай
- Благоприятные дни: когда выкапывать морковь и свеклу по лунному календарю 2025 года
Об источнике: ютуб канал "Сад біля Хати"
На канале "Сад біля Хати" рассказывают, как правильно ухаживать за садом и огородом, получать богатый урожай и избегать типичных ошибок. В видео показывают простые и эффективные методы выращивания овощей и фруктов, раскрывают секреты почвы и удобрений, а также делятся советами по естественной защите растений от вредителей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред