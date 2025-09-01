Финальный аккорд осени: простые действия, которые влияют на ягоды следующего сезона

Уход за клубникой в сентябре и осенний уход за клубникой позволяет правильно подготовить кусты к зиме.

Сентябрь - время, когда клубника готовится к зимовке. Пропустить осенний уход - значит рисковать будущим урожаем.

Главред решил рассказать, какие этапы работы с растением являются обязательными.

Автор видео на канале "Сад у дома" объяснил, какие агротехнические работы помогают растению отдохнуть после плодоношения, укрепить корни и заложить цветочные почки.

Генеральная уборка грядки

Необходимо тщательно удалить старую мульчу, сухие листья, опавшие ягоды и сорняки. Эта органика может стать источником вредителей и болезней. Почву рыхлят осторожно, чтобы не повредить поверхностную корневую систему клубники.

Обрезка листьев и усов

Удаляют старые, пожелтевшие или больные листья, оставляя неповрежденной точку роста в центре куста. Усы оставляют только для размножения: если главная цель - урожай, их срезают "под корень", чтобы растение накапливало силы для зимовки и закладки цветочных почек.

Осенняя подкормка осенью

Азот осенью не используют, зато выбирают удобрения с фосфором и калием. Это укрепляет корни, повышает морозостойкость и стимулирует формирование цветочных почек. Эксперты советуют:

древесную золу,

комплексы для осенней подкормки с низким содержанием азота,

органические удобрения (перегной, компост).

Влагозарядковый полив

При сухой осени обильный полив помогает насытить почву влагой, обеспечивая здоровую зимовку корней.

Защита от болезней и вредителей

Профилактическая обработка однопроцентным раствором бордоской жидкости эффективна против грибковых болезней. Также стоит проверить почву на наличие слизней и личинок жуков и при необходимости применить осенние инсектициды.

Мульчирование на зиму

Для укрытия грядок подходят солома, хвоя или агроволокно. Мульчирование начинают после первых стабильных заморозков (-5...-7°С). Использование свежих опилок, опавших листьев плодовых деревьев или полиэтилена не рекомендовано из-за риска загнивания растений.

Подробнее о том, как правильно ухаживать за клубникой в сентябре, смотрите в видео на канале "Сад у дома".

