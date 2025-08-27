Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

Важно знать благоприятные даты для работ в саду и на огороде.

https://glavred.info/sad-ogorod/posevnoy-kalendar-na-sentyabr-2025-chto-nuzhno-sdelat-v-sadu-i-na-ogorode-10693175.html Ссылка скопирована

Посевной календарь на сентябрь 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Благоприятные дни для посадки в сентябрь 2025

Благоприятные дни для садовых работ в сентябре

В сентябре садово-огородные работы подходят к концу. Посевной календарь на август 2025 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.

Фазы Луны в сентябре 2025

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

видео дня

Убывающая луна 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 августа

Новолуние 22, 23, 24 августа

Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа

Полнолуние 8, 9, 10 августа

Благоприятные дни для посадки в сентябре 2025

Огурцы 4, 5, 12, 19, 20

Лук на зелень (перо), лук-севок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 25, 29, 30

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 20, 29, 30

Редис, редька, дайкон 6, 7, 8, 12, 16, 19, 20, 25

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) 12, 19, 20

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в сентябре 2025

Двулетние и многолетние цветы 24

Луковичные и клубневые цветы 24

Клематисы 24

Розы 24

Комнатные растения 24

Благоприятные дни для садовых работ в сентябре

Заготовка и укоренение черенков - не рекомендуется

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред