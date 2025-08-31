Не упустите момент: когда выкапывать морковь и свеклу по лунному календарю 2025

Вы узнаете:
- Как определить идеальное время для сбора моркови и свеклы
- Какие признаки спелости овощей и на что обращать внимание
- Когда по лунному календарю 2025 года собирать урожай
Украинские огородники готовятся к самому важному этапу сезона - сбору моркови и свеклы. Чтобы получить сладкую, хрустящую морковь и плотную, сочную свеклу, важно знать, когда именно их выкапывать.
Главред решил рассказать о благоприятном периоде сбора корнеплодов.
Опытная садовод, которая ведет канал "Огородница из Одессы", поделилась своими секретами, которые помогут определить идеальное время. Она отмечает, что ориентироваться нужно как на визуальные признаки, так и на рекомендации лунного календаря.
Признаки спелости свеклы
По словам эксперта, главным показателем технической спелости свеклы является пожелтение и подсыхание нижних листьев. Когда листья желтеют, растение прекращает фотосинтез и готовится к зимовке. Если листья еще зеленые - собирать свеклу рано.
Спелая свекла имеет темно-красный цвет, плотную структуру и среднюю массу 300-400 граммов. Важно успеть до заморозков, ведь свекла чувствительна к холоду.
Признаки спелости моркови
Для определения спелости моркови стоит обращать внимание на нижнюю ботву, которая начинает желтеть и подсыхать. Не нужно ждать полного увядания, так как это может привести к пересыханию корнеплодов.
Основной маркер спелости - появление трещин на корнеплоде, насыщенный цвет и гладкая поверхность без пятен. Оптимальный размер моркови - 1-2 см в толщину, длина зависит от сорта.
Советы по уборке и хранениюПосле выкопки рекомендуется сразу удалять ботву и просушивать овощи в тени. Для хранения выбирайте прохладное, сухое помещение с вентиляцией. В южных регионах морковь можно оставить зимовать под слоем соломы и веток, а весной постепенно собирать свежий урожай.
Лунный календарь 2025 для сбора моркови и свеклы
Оптимальные даты:
- Сентябрь: 13, 14, 17, 18 и первая половина 19 числа
- Октябрь: 10, 11, вторая половина 14, 15, 16 числа
Подробнее о том, когда лучше всего собирать морковь и свеклу, смотрите в видео опытной садовода.
Читайте также:
- Где нельзя сажать озимый чеснок: важно правильно выбрать предшественников
- Кусты огурцов оживают: копеечное средство, которое продлевает плодоношение до морозов
- Дадут урожай уже через месяц: что можно посеять или посадить в сентябре
Об источнике: "Огородница из Одессы"
Канал был создан в 2023 году. На данный момент подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред