Не упустите момент: когда выкапывать морковь и свеклу по лунному календарю 2025

Вы узнаете:

Как определить идеальное время для сбора моркови и свеклы

Какие признаки спелости овощей и на что обращать внимание

Когда по лунному календарю 2025 года собирать урожай

Украинские огородники готовятся к самому важному этапу сезона - сбору моркови и свеклы. Чтобы получить сладкую, хрустящую морковь и плотную, сочную свеклу, важно знать, когда именно их выкапывать.

Главред решил рассказать о благоприятном периоде сбора корнеплодов.

Опытная садовод, которая ведет канал "Огородница из Одессы", поделилась своими секретами, которые помогут определить идеальное время. Она отмечает, что ориентироваться нужно как на визуальные признаки, так и на рекомендации лунного календаря.

Признаки спелости свеклы

По словам эксперта, главным показателем технической спелости свеклы является пожелтение и подсыхание нижних листьев. Когда листья желтеют, растение прекращает фотосинтез и готовится к зимовке. Если листья еще зеленые - собирать свеклу рано.

Спелая свекла имеет темно-красный цвет, плотную структуру и среднюю массу 300-400 граммов. Важно успеть до заморозков, ведь свекла чувствительна к холоду.

Признаки спелости моркови

Для определения спелости моркови стоит обращать внимание на нижнюю ботву, которая начинает желтеть и подсыхать. Не нужно ждать полного увядания, так как это может привести к пересыханию корнеплодов.

Основной маркер спелости - появление трещин на корнеплоде, насыщенный цвет и гладкая поверхность без пятен. Оптимальный размер моркови - 1-2 см в толщину, длина зависит от сорта.

Советы по уборке и хранениюПосле выкопки рекомендуется сразу удалять ботву и просушивать овощи в тени. Для хранения выбирайте прохладное, сухое помещение с вентиляцией. В южных регионах морковь можно оставить зимовать под слоем соломы и веток, а весной постепенно собирать свежий урожай.

Лунный календарь 2025 для сбора моркови и свеклы

Оптимальные даты:

Сентябрь: 13, 14, 17, 18 и первая половина 19 числа

Октябрь: 10, 11, вторая половина 14, 15, 16 числа

Об источнике: "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. На данный момент подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

