Дадут урожай уже через месяц: что можно посеять или посадить в сентябре

Садовод рассказывает, какие культуры можно сеять, чтобы получить щедрый осенний урожай

Какие маленькие хитрости помогут получить свежую зелень и богатый урожай осенью/ Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие культуры можно сеять почти весь сентябрь

Как получить зелень даже в холодную погоду

Почему руккола стала фаворитом осенних посевов

Несмотря на то, что сентябрь традиционно считается временем сбора урожая, сезон посадок еще продолжается.

Главред решил рассказать, как эффективно использовать этот месяц.

В видео на канале "Огородница из Одессы" опытная садовод рассказывает, что можно посеять или посадить в сентябре.

По словам автора, среди рекомендованных культур - салат, латук, укроп, петрушка, руккола, пастернак, щавель, базилик и шпинат. Эти растения быстро всходят и хорошо растут в прохладную погоду, а собранный урожай можно использовать как для замораживания, так и для сушки.

Особое внимание эксперт советует уделить рукколе - она неприхотлива, хорошо переносит прохладу и богата витаминами. Сеять ее можно практически весь сентябрь с интервалом 2-3 недели.

Главные правила ухода: легкая почва, регулярный умеренный полив и подкормка органикой. Оптимальная температура для роста - 18-20°С, руккола выдерживает даже первые заморозки.

Также огородница рекомендует в сентябре высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники: сливу, вишню, яблоню, грушу, смородину, крыжовник и виноград. Кроме того, это отличное время для луковичных цветов и зимних культур - чеснока и лука.

Больше советов о том, что можно посадить или посеять в сентябре, смотрите в видео.

Об источнике: Огородница из Одессы Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

