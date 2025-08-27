Дадут урожай уже через месяц: что можно посеять или посадить в сентябре

Вы узнаете:
- Какие культуры можно сеять почти весь сентябрь
- Как получить зелень даже в холодную погоду
- Почему руккола стала фаворитом осенних посевов
Несмотря на то, что сентябрь традиционно считается временем сбора урожая, сезон посадок еще продолжается.
Главред решил рассказать, как эффективно использовать этот месяц.
В видео на канале "Огородница из Одессы" опытная садовод рассказывает, что можно посеять или посадить в сентябре.
По словам автора, среди рекомендованных культур - салат, латук, укроп, петрушка, руккола, пастернак, щавель, базилик и шпинат. Эти растения быстро всходят и хорошо растут в прохладную погоду, а собранный урожай можно использовать как для замораживания, так и для сушки.
Особое внимание эксперт советует уделить рукколе - она неприхотлива, хорошо переносит прохладу и богата витаминами. Сеять ее можно практически весь сентябрь с интервалом 2-3 недели.
Главные правила ухода: легкая почва, регулярный умеренный полив и подкормка органикой. Оптимальная температура для роста - 18-20°С, руккола выдерживает даже первые заморозки.
Также огородница рекомендует в сентябре высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники: сливу, вишню, яблоню, грушу, смородину, крыжовник и виноград. Кроме того, это отличное время для луковичных цветов и зимних культур - чеснока и лука.
Больше советов о том, что можно посадить или посеять в сентябре, смотрите в видео.
Об источнике: Огородница из Одессы
Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.
