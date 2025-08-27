До свидания, надоедливые вредители: как избавиться от муравьев раз и навсегда

Муравьи могут быть не только вредителями для растений, но и переносчиками бактерий и микробов.

Как избавиться от насекомых / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Главное:

Чем опасны муравьи и как от них избавиться без химии

Как помогут сода, уксус и даже кофейная гуща

Муравьи могут стать не только неприятными "соседями", но и серьезной угрозой для вашего огорода или комнатных растений. Они способны переносить большое количество бактерий (даже больше, чем тараканы), что может навредить не только зеленым насаждениям, но и общему микроклимату участка. Специалисты из Gardening Soul советуют несколько простых способов, которые помогут избавиться от надоедливых насекомых.

Как избавиться от насекомых дома?

Метод 1 - сода и стиральный порошок

Что нужно:

30 г пищевой соды

30 г стирального порошка

10 г сахара

10 л воды

Все ингредиенты следует тщательно размешать до полного растворения. Полученное средство наносят непосредственно на муравейник и землю вокруг него. Также можно обработать участки, где насекомых особенно много.

Метод 2 - уксус

Другой вариант - раствор белого уксуса с водой в соотношении 1:200. Он эффективен против разных видов муравьев, и черных, и белых.

Регулярное применение этих методов позволяет контролировать численность муравьиных колоний и уменьшить риск заражения растений микробами.

Как избавиться от муравьев с помощью кофе?

Австралийская блогер Шантель Мила советует использовать кофе как натуральное средство против муравьев. По ее словам, зерна или даже кофейная гуща отпугивают насекомых благодаря своему сильному аромату.

"Кофейная гуща содержит такие соединения, как кофеин и дитерпены, которые могут действовать как природный инсектицид. Они имеют сильный запах, но становятся еще сильнее во время сжигания. Сильный, мощный запах способствует эффекту тления, который отпугивает вредителей. Они также работают, маскируя запахи, которые привлекают насекомых, что затрудняет обнаружение насекомыми их целей", - объясняет эксперт Better Homes & Gardens.

Применять кофе можно несколькими способами:

поставить емкость с зернами или гущей,

рассыпать гущу в дверных проемах или на подоконниках,

сделать кофейный спрей (разбавить гущу водой и распылить в нужных местах).

Эти простые и доступные средства помогут держать муравьев подальше от вашего дома и сада без использования агрессивной химии.

Что такое Better Homes & Gardens? Better Homes & Gardens - издание, которое было создано в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

