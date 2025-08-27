Укр
В Украине заметили экзотическую птицу: куда прилетели пернатые невероятной красоты

Даяна Швец
27 августа 2025, 20:14
74
Красочные красавицы прилетают в Украину на теплый сезон, а на зиму мигрируют в Африку.
пчеловод, птица
В Украине заметили странную птичку / Коллаж: Главред, фото: фейсбук Станислава Ро

Главное:

  • На Ровенщине заметили стаю ярких птиц - пчелоедов обыкновенных
  • Пчелоедка обыкновенная - одна из самых ярких птиц Украины, имеющая разноцветное оперение

На Ровенщине недавно зафиксировали удивительное природное явление - в регион прилетела стайка чрезвычайно красочных птиц, которых считают одними из самых красивых в Украине. Местная фотограф, которая встретила птиц возле Острожской академии, поделилась снимками в соцсетях, отметив, что редкие птицы находились совсем рядом.

Их экзотические яркие цвета сложно не заметить, а для гнездования эти птицы выбирают открытые пространства, песчаные склоны и берега водоемов. Именно неподалеку Острога и заметили пернатых гостей.

видео дня

Кто такие птички пчелоедки?

Речь идет о пчелоедке обыкновенной (Merops apiaster) - одной из самых эффектных птичьих видов Украины. Ее оперение поражает сочетанием зеленого, желтого, голубого и рыжего оттенков.

Свой "сладкий", на первый взгляд, но хищный характер птичка оправдывает названием: основу ее рациона составляют пчелы, шмели, осы и другие крупные насекомые. Перед тем как съесть добычу, пчелоедка ловко лишает ее жала, ударяя насекомое о ветку.

Пчелоедки выбирают для жизни открытые местности - луга, песчаные обрывы и берега рек, где роют норы и обустраивают гнезда. На Ривненщине их не раз видели в Нобельском национальном парке. Эти птицы прилетают только на теплый период года, а зимой мигрируют в Африку.

Еще одна особенность - социальность. Они живут большими стайками, формируют моногамные пары на всю жизнь и часто создают колонии со многими норами. В брачный сезон пчелоедки выдалбливают в песке длинные туннели, где откладывают 4-6 яиц. Забота о потомстве у них совместная: и самец, и самка ухаживают за птенцами, которые рождаются беззащитными и требуют длительного ухода.

Их "меню" почти полностью состоит из крупных летающих насекомых. Охотничий талант пчелолоек уникален: они ловят добычу в воздухе, а опасные жала пчёл и ос нейтрализуют перед трапезой.

Другие интересные новости о птицах

Кроме этого, рассказывалось, куда улетают аисты. Орнитолог Анатолий Подобайло объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку.

Недавно Главред рассказывал, что в города Украины теперь залетает хищная опасная птица. Ее добычей становятся голуби и воробьи, которые скапливаются возле мест, где люди оставляют зерно и другие остатки.

В то же время, к сожалению, в Украине стремительно сокращается численность воробьев, которые являются естественными защитниками от вредителей на полях и в лесах. В то же время в разных регионах страны появляются новые, нетипичные для этой местности птицы.

