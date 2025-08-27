Укр
Куда улетают аисты: орнитолог объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку

Даяна Швец
27 августа 2025, 15:48
Молодые птицы ориентируются благодаря врожденному инстинкту, солнцу, звездам, магнитному полю Земли и рельефу местности.
Как птицы находят дорогу в теплые края / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Куда на самом деле летят аисты
  • Почему аисты улетают не стаями

Миграция птиц, в том числе и аистов, является естественным механизмом, который помогает видам сохранять численность и приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Вариативность во времени отлета и прилета делает популяцию более устойчивой, ведь большие стаи, с точки зрения природы, не только неэффективны, но и опасны. Об этом в интервью Telegraf рассказал Анатолий Подобайло, доцент кафедры экологии и зоологии Института биологии и медицины КНУ имени Тараса Шевченко, кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский".

Он отметил, что распространенные в народе представления о четких датах миграций, только выдумка.

видео дня

"Даже за время наших наблюдений Грицько прилетал то 19-го, то 20-го марта, а в этом году Одарка вернулась одна 22 марта. Через пару дней она приняла "ухаживания" молодого самца, которого сообщество YouTube-канала "Аист Грицько" назвало Грициком", - сказал Подобайло.

Подобайло пояснил, что несколько лет наблюдений не дают оснований делать выводы о влиянии климатических изменений на миграцию. Но если рассматривать отрезок в 30 лет, то видно, что перелетные птицы, включая аистов, стали возвращаться в Украину раньше и улетать позже.

"Хотя осенняя миграция менее заметна, чем весенняя. Ведь чем раньше прилетела пара, тем у нее больше времени вырастить здоровый молодняк. Позже прилетел - не нашел гнезда. Тогда несколько недель должен таскать ветки, чтобы его построить. А это риск, что малыши не успеют окрепнуть к периоду миграции. Поэтому каждый день очень важен", - сказал Подобайло.

По словам эксперта, перед осенним отлетом птицы формируют небольшие стаи и ждут благоприятных погодных условий. Когда появляются теплые восходящие потоки воздуха, они стартуют в долгое путешествие. Эти потоки позволяют преодолевать огромные расстояния, почти не затрачивая энергии. При этом молодые аисты отправляются раньше, а взрослые, чуть позже, что повышает шансы вида на выживание.

Маршрут миграции простирается до Африки: аисты из Украины летят по долине Днепра, далее через Румынию и Болгарию, огибая Черное море, затем направляются на Ближний Восток (Ливан, Израиль), а оттуда к Африканскому Рогу.

Обогнув Сахару с востока, они расселяются в разных регионах Южной Африки. Часть останавливается в Судане или Эфиопии. Такая дорога длится больше месяца, ведь птицы нередко задерживаются в ожидании попутного ветра.

На вопрос, как молодые особи находят путь, ученый отметил:

"Это инстинкт. К тому же они летят в стаях со взрослыми аистами. А ориентируются по солнцу и звездам, магнитному полю Земли, рельефу местности (реки, горы)".

В то же время в Африке аисты не размножаются. Подобайло объяснил, что из-за жаркого климата, недостатка воды и пищи выращивание потомства там невозможно.

Какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для выезда за границу: полный перечень

