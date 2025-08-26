Где поставить орхидеи: британские эксперты назвали идеальное место в квартире

Прямое солнце может обжечь листья, а его недостаток приводит к увяданию цветочков.

Где орхидеям лучше всего / Коллаж: Главред, фото: unsplash

Главное:

Как правильно ухаживать за орхидеями

Почему орхидеи вянут и что делать

Орхидеи считаются одними из самых элегантных комнатных цветов, однако их содержание нередко вызывает сложности. Чтобы растение оставалось здоровым, а его цветоносы радовали долгим цветением, нужно правильно подобрать место и соблюдать базовые правила ухода, пишет Главред со ссылкой на Express.

Где лучше ставить орхидеи?

Специалисты отмечают, что слишком яркие солнечные лучи могут оставлять ожоги на листьях, тогда как недостаток света приводит к увяданию. Эксперты из Королевского садоводческого общества в Великобритании советуют размещать орхидеи на восточных или северных подоконниках.

Важно также избегать холодных сквозняков: резкие перепады температуры способны вызвать сброс листьев.

3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Как правильно поливать орхидеи?

Поливать орхидею стоит осторожно. Лучше всего растения реагируют на мягкую воду: дождевую или кипяченую. Жесткая водопроводная вода с высоким содержанием минералов постепенно вредит корням.

Кроме того, горшок нельзя оставлять в воде, ведь застой влаги часто приводит к гниению.

Многие забывают, что орхидеи растут не в обычном грунте, а в специальном субстрате из коры. Такой состав обеспечивает доступ воздуха к корням и поддерживает оптимальный уровень влаги.

