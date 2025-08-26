В России существует село с названием Залужное, созвучное с фамилией бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Что известно о селе Залужное в РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Какова история села Залужное в Воронежской области

Связано ли его название с украинским генералом

В России существует село с названием Залужное, которое многие в шутку связывают с именем бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На самом же деле название населенного пункта никак не касается украинского генерала, пишет Телеграф.

По историческим сведениям, село расположено в Лискинском районе Воронежской области и возникло еще в середине XVIII века. Первые его жители были переселенцами из города Серпухов Московской губернии и села Лужки, а также жители соседнего села Лиски, которые возводили здесь свои дома в 1750-х годах.

Село Залужное / фото: Википедия

Село отделяет от Лисок река Лиска. Одна из версий происхождения названия указывает, что Залужное означает "село за лугом" относительно Лисок. Из-за созвучия с названием Лужки появились ложные трактовки о происхождении топонима.

"В 1782 г. Залужное было еще селом и имело около 20 дворов. В 1809 г. здесь открыта церковь, и Залужное стало селом. В 1815 году, по данным Ревизских сказок, было уже 168 дворов. Первая школа начала работать в 1880-е годы. В ней училось чуть более 10 учеников", - пишет Википедия.

Залужное / фото: Википедия

Сейчас в Залужном более 700 дворов. В селе работают средняя школа, дом культуры, медпункт, аптека, рынок, магазины и фельдшерско-акушерский пункт.

