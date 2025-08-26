Укр
Неужели "в честь" Залужного: в России есть село, связанное с украинским генералом

Даяна Швец
26 августа 2025, 15:46
В России существует село с названием Залужное, созвучное с фамилией бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.
Залужный, село
Что известно о селе Залужное в РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Главное:

  • Какова история села Залужное в Воронежской области
  • Связано ли его название с украинским генералом

В России существует село с названием Залужное, которое многие в шутку связывают с именем бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На самом же деле название населенного пункта никак не касается украинского генерала, пишет Телеграф.

По историческим сведениям, село расположено в Лискинском районе Воронежской области и возникло еще в середине XVIII века. Первые его жители были переселенцами из города Серпухов Московской губернии и села Лужки, а также жители соседнего села Лиски, которые возводили здесь свои дома в 1750-х годах.

Деревня Залужное
Село Залужное / фото: Википедия

Село отделяет от Лисок река Лиска. Одна из версий происхождения названия указывает, что Залужное означает "село за лугом" относительно Лисок. Из-за созвучия с названием Лужки появились ложные трактовки о происхождении топонима.

"В 1782 г. Залужное было еще селом и имело около 20 дворов. В 1809 г. здесь открыта церковь, и Залужное стало селом. В 1815 году, по данным Ревизских сказок, было уже 168 дворов. Первая школа начала работать в 1880-е годы. В ней училось чуть более 10 учеников", - пишет Википедия.

Залужное
Залужное / фото: Википедия

Сейчас в Залужном более 700 дворов. В селе работают средняя школа, дом культуры, медпункт, аптека, рынок, магазины и фельдшерско-акушерский пункт.

Откуда пошли названия районов, сел и городов - новости культуры

Главред ранее рассказывал о затопленном городе, который можно назвать настоящей Атлантидой. Речь идет о Бакоте - это бывшее село, а еще раньше город, располагавшийся в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Также историки рассказывали, почему Теремки называются именно так. Сегодня район условно делят на Теремки-1 и Теремки-2 и раньше называли "киевским Силиконовым плато".

Кроме этого, эксперты рассказали, почему Полтава так называется. Историки нашли ответ, который разгадывали веками.

Также недавно была раскрыта тайна, как появилось название города Сумы. Существует интересная версия, что город Сумы возник на карте Украины благодаря легенде об охотничьих сумках.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

