Почему не стоит говорить слово "крайній": учитель объяснила ошибку

На самом деле в большинстве случаев использовать такое слово будет ошибкой.

Часто встречаются случаи, когда украинцы употребляют некоторые слова в неправильном контексте. Например, довольно часто можно услышать, как неправильно употребляют слово "крайній".

О том, что не так с этим словом, и в каких случаях оно будет уместным, а в каких - нет, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Что не так со словом "крайній"? Почему с каждым днем его употребляют все больше и больше людей, при чем неуместно? Суеверия есть у людей многих профессий. Например, врачи никогда не желают друг другу спокойного дежурства, а водители - хорошей дороги. А пилоты и военные избегают слова "останній", когда говорят о полете или бое, чтобы не сглазить, чтобы они не стали "останнім" днем в жизни", - отметила учитель.

Она сказала, что еще можно понять, когда люди говорят "крайній у черзі" - хотя это тоже неправильно, но можно подумать, что "крайній" - это тот, что стоит с краю.

"Но когда говорят "крайня книжка, яку я прочитав", или "крайній урок", или "крайня подорож" - это звучит как-то странно и смешно. Потому что "крайній" - это тот, что находится с краю, на краю. Что же касается слова "останній", то это тот, что заканчивает ряд предметов, явлений или каких-то действий. И если очень просто, то "останній" - это антоним к слову "перший": "то перший, а це останній". И правильно будет говорить - "останній день тижня", "остання контрольна робота", "остання книжка, яку я прочитала", - пояснила Чернышова.

О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

