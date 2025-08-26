Укр
Читать на украинском
Почему не стоит говорить слово "крайній": учитель объяснила ошибку

Алёна Воронина
26 августа 2025, 04:35
10
На самом деле в большинстве случаев использовать такое слово будет ошибкой.
Очередь, Светлана Чернышева
Почему не стоит говорить слово "крайній"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему не стоит говорить слово "крайній"
  • В каких случаях это слово будет уместным, а в каких - нет

Часто встречаются случаи, когда украинцы употребляют некоторые слова в неправильном контексте. Например, довольно часто можно услышать, как неправильно употребляют слово "крайній".

О том, что не так с этим словом, и в каких случаях оно будет уместным, а в каких - нет, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Что не так со словом "крайній"? Почему с каждым днем его употребляют все больше и больше людей, при чем неуместно? Суеверия есть у людей многих профессий. Например, врачи никогда не желают друг другу спокойного дежурства, а водители - хорошей дороги. А пилоты и военные избегают слова "останній", когда говорят о полете или бое, чтобы не сглазить, чтобы они не стали "останнім" днем в жизни", - отметила учитель.

Она сказала, что еще можно понять, когда люди говорят "крайній у черзі" - хотя это тоже неправильно, но можно подумать, что "крайній" - это тот, что стоит с краю.

"Но когда говорят "крайня книжка, яку я прочитав", или "крайній урок", или "крайня подорож" - это звучит как-то странно и смешно. Потому что "крайній" - это тот, что находится с краю, на краю. Что же касается слова "останній", то это тот, что заканчивает ряд предметов, явлений или каких-то действий. И если очень просто, то "останній" - это антоним к слову "перший": "то перший, а це останній". И правильно будет говорить - "останній день тижня", "остання контрольна робота", "остання книжка, яку я прочитала", - пояснила Чернышова.

Смотрите видео о том, почему не стоит говорить слово "крайній":

Как ранее рассказывал Главред, учительница дала ответ, почему нельзя говорить "рани заживають". На самом деле использовать такую фразу неправильно.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "колега по роботі" - какой серьезной ошибки стоит избегать. На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Светлана Чернышева

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

украинский язык Светлана Чернышева
