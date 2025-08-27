Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

В Украине нашли действующий вулкан: где находится чудо, о котором мало кто знает

Даяна Швец
27 августа 2025, 14:42обновлено 27 августа, 15:57
200
Местные жители называют вулкан "дверью в ад", а его грязь считают целебной.
вулкан
Что известно о вулкане Ивано-Франковской области / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Чем особенный вулкан в селе Старуня
  • Что известно о грязевых кратерах и лечебных источниках

В Украине есть свое небольшое, но уникальное вулканическое явление, о котором знают далеко не все. Оно находится вблизи села Старуня, что на Ивано-Франковщине. Это единственный действующий вулкан в нашей стране и один из немногих подобных объектов в Европе, пишет Главред со ссылкой на РБК Украина.

Как появился Старунский вулкан?

Его история началась в 1977 году после мощного землетрясения в румынских Карпатах (район Вранча). В месте старых разработок нефти и озокерита из недр внезапно вырвались газ, глина и нефть. Так возникли восемь постоянных и еще несколько временных кратеров, которые "дышат": вырывают пузырьки, шипят и выбрасывают грязевые массы.

видео дня
Вулкан Старуня
Вулкан Старуня / фото: Википедия

Самый большой кратер имеет диаметр около 30 см, однако в периоды активности выбросы достигали 2-3 метров вверх.

Чем особенный этот Старунский вулкан?

Вулкан имеет сразу несколько интересностей:

  • Единственный действующий грязевой вулкан в Украине.
  • Признан геологическим памятником национального значения.
  • Самый маленький среди известных европейских вулканов.
  • Его активность реагирует даже на далекие землетрясения, происходящие за сотни километров.
  • Из кратеров выходят минерализованная вода и лечебные грязи, которые еще издавна использовали для оздоровления.
  • Местные жители считают его "барометром земли" - изменения в вулкане часто предсказывают ухудшение погоды.

Легенды и предания

В народных верованиях вулкан в Старуне называли "воротами в ад", через которые земля "выдыхает" свою энергию. В то же время грязь считалась целебной - люди верили, что она может забирать недуги. И сегодня туристы нередко набирают ее для домашних процедур.

Как посетить вулкан?

Путешественникам будет удобно приехать сюда даже на один день: от Ивано-Франковска до Старуни всего около 25 км. Место имеет статус геологического памятника, поэтому открыто для посещений.

Кроме вулкана, здесь есть еще одна уникальная находка - именно в Старуне в 1907 году археологи откопали хорошо сохранившиеся останки мамонта и носорога, которые пролежали в слоях озокерита. Поэтому это место можно смело назвать природным музеем под открытым небом.

Полезные советы для туристов:

  • Вход свободный, но стоит быть внимательным: кратеры хоть и небольшие, но остаются активными.
  • Некоторые посетители решаются на "грязевые маски", однако врачи советуют относиться к этому осторожно.
  • Лучшее время для поездки - теплое время года, поскольку после дождей дорога может быть труднопроходимой.

До появления Старунского вулкана единственным считался Карадаг в Крыму (вблизи Коктебеля). Однако он давно потух и относится к вымершим. Его формирование началось примерно 150 млн лет назад, а последнее извержение произошло более миллиона лет назад.

Сегодня Карадаг известен причудливыми скалами, вулканическими породами и считается самым старым вулканом Украины и всей Восточной Европы.

Другие живописные места Украины - что известно

Главред недавно рассказывал об опасной и ядовитой рыбе, которая живет в Украине. Автор YouTube-канала "Характерник" утверждает, что самая ядовитая рыба в Украине - это большой дракончик, который живет в Черном море. Эту рыбу, известную также как морской дракончик или морской скорпион, лучше обходить стороной, чтобы избежать опасности.

Также рассказывалось, как уникальная находка на Ровенщине изменила историю мира. Украина имеет богатую историю, которая достигает миллионов лет. Археологические находки свидетельствуют, что люди заселяли ее территорию еще в каменном веке, в период палеолита.

Кроме этого, сообщалось, где Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету. После распада Советского Союза Украина оставила у себя одну стратегическую ядерную ракету и сейчас она является музейным экспонатом, за которым ведется постоянное спутниковое наблюдение.

Больше интересных новостей о культуре:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

вулкан новости Украины новости Прикарпатья интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:22Украина
Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

15:53Мир
Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

14:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Последние новости

16:28

Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

16:25

Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

16:22

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:19

Одно движение и "слепые зоны" исчезнут: что стоит сделать водителям в автоВидео

15:53

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
15:50

Семья Брюса Уиллиса приняла важное решение

15:48

Куда улетают аисты: орнитолог объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку

15:45

Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать УкраинеВидео

15:31

"Это жизнь": Елена Мозговая рассказала о расставании с мужемВидео

Реклама
15:29

У врага проблемы на фронте: в ВСУ сказали, когда наступление РФ пойдет на спад

15:22

Малолетняя дочь путинистки Борисовой сделала грудь

15:03

Известная украинская певица развелась с мужем после десяти лет брака - детали

14:59

Угроза окружения и котла: известно о сложной ситуации возле ключевого города

14:56

В переговорах по территориям "компромисс невозможен": появился мрачный прогнозВидео

14:52

"Супермен" - новый фильм о легендарном супергерое доступен на Киевстар ТВ

14:44

Когда жажда жизни сильнее смерти: телеканал 2+2 снимает военную драму "Живой"

14:42

В Украине нашли действующий вулкан: где находится чудо, о котором мало кто знает

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

13:57

Переговоры с РФ: Зеленский сделал резкое заявление и назвал главное условие

Реклама
13:57

При встрече лучше бежать: названа опасная и ядовитая рыба, которая живет в УкраинеВидео

13:38

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решениеВидео

12:58

Обколотые: предательниц Лорак и Асти высмеяли в России

12:58

На глазах жены: Усик устроил дикие танцы с ДорофеевойВидео

12:49

Подрыв и мощный пожар: СМИ раскрыли детали взрыва на нефтепроводе в РФ

12:47

"При Порошенко Путин заработал $36 млрд на "Дружбе", а теперь нардеп примазывается к её подрыву" – военный

12:46

"Путин готовит ловушку": Фесенко объяснил, почему отказ Киева от территорий - не главноеВидео

12:38

Тейлор Свифт впервые выходит замуж - кто жених и сколько стоит обручальное кольцо

12:20

Перцовыми баллончиками: команда психованной Аллегровой как могла, разгоняла прессуВидео

12:20

"Начинается процесс": беременная предательница Тодоренко сделала признание

12:18

Результат за копейки: хозяйкам советуют натирать окна жидкостью для мытья посудыВидео

12:11

За лето РФ захватила лишь 0,3% Украины и готовит зимний реванш - Bild

12:08

Сознательный террор: РФ ударила по энергетическим объектам в шести областях

12:01

Прогноз погоды на 1 сентября: синоптик сказала, каким будет первый день осени

11:55

В Украине нашли гигантский гриб-рекордсмен: в чем его особенностьВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

11:04

Какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для выезда за границу: полный перечень

11:03

Ростов-на-Дону трясло от взрывов: зафиксирован масштабный пожар в центре городаВидео

10:58

Как сохранить спелые бананы надолго: 100%-ный фокус удивит простотойВидео

10:32

Может вырасти до полуметра: в Украине заметили редкую ящерицу без ног

Реклама
10:31

РФ ударила по Полтавщине: горело предприятие энергетики, часть города была без света

10:14

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел бросила сына миллиардера

10:09

Путинист Киркоров принял важное решение насчет детей - детали

10:03

Гарантии безопасности для Украины: в ISW назвали реальные настроения Кремля

09:45

Сентябрь 2025 под знаком затмений: что ждет Водолеев в финансах, любви и карьереВидео

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 августа (обновляется)

09:32

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

09:31

"Очень больно": известная актриса рассказала о своем тяжелом расстройстве

09:30

"Наши команды работают": в США назвали ориентир для завершения войны

09:00

Путин расставил ловушки для Украины и Трампа, но у него нет козырей, чтобы победить – ФесенкоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять