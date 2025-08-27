В Украине нашли действующий вулкан: где находится чудо, о котором мало кто знает

Местные жители называют вулкан "дверью в ад", а его грязь считают целебной.

Что известно о вулкане Ивано-Франковской области / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Чем особенный вулкан в селе Старуня

Что известно о грязевых кратерах и лечебных источниках

В Украине есть свое небольшое, но уникальное вулканическое явление, о котором знают далеко не все. Оно находится вблизи села Старуня, что на Ивано-Франковщине. Это единственный действующий вулкан в нашей стране и один из немногих подобных объектов в Европе, пишет Главред со ссылкой на РБК Украина.

Как появился Старунский вулкан?

Его история началась в 1977 году после мощного землетрясения в румынских Карпатах (район Вранча). В месте старых разработок нефти и озокерита из недр внезапно вырвались газ, глина и нефть. Так возникли восемь постоянных и еще несколько временных кратеров, которые "дышат": вырывают пузырьки, шипят и выбрасывают грязевые массы.

Вулкан Старуня / фото: Википедия

Самый большой кратер имеет диаметр около 30 см, однако в периоды активности выбросы достигали 2-3 метров вверх.

Чем особенный этот Старунский вулкан?

Вулкан имеет сразу несколько интересностей:

Единственный действующий грязевой вулкан в Украине.

Признан геологическим памятником национального значения.

Самый маленький среди известных европейских вулканов.

Его активность реагирует даже на далекие землетрясения, происходящие за сотни километров.

Из кратеров выходят минерализованная вода и лечебные грязи, которые еще издавна использовали для оздоровления.

Местные жители считают его "барометром земли" - изменения в вулкане часто предсказывают ухудшение погоды.

Легенды и предания

В народных верованиях вулкан в Старуне называли "воротами в ад", через которые земля "выдыхает" свою энергию. В то же время грязь считалась целебной - люди верили, что она может забирать недуги. И сегодня туристы нередко набирают ее для домашних процедур.

Как посетить вулкан?

Путешественникам будет удобно приехать сюда даже на один день: от Ивано-Франковска до Старуни всего около 25 км. Место имеет статус геологического памятника, поэтому открыто для посещений.

Кроме вулкана, здесь есть еще одна уникальная находка - именно в Старуне в 1907 году археологи откопали хорошо сохранившиеся останки мамонта и носорога, которые пролежали в слоях озокерита. Поэтому это место можно смело назвать природным музеем под открытым небом.

Полезные советы для туристов:

Вход свободный, но стоит быть внимательным: кратеры хоть и небольшие, но остаются активными.

Некоторые посетители решаются на "грязевые маски", однако врачи советуют относиться к этому осторожно.

Лучшее время для поездки - теплое время года, поскольку после дождей дорога может быть труднопроходимой.

До появления Старунского вулкана единственным считался Карадаг в Крыму (вблизи Коктебеля). Однако он давно потух и относится к вымершим. Его формирование началось примерно 150 млн лет назад, а последнее извержение произошло более миллиона лет назад.

Сегодня Карадаг известен причудливыми скалами, вулканическими породами и считается самым старым вулканом Украины и всей Восточной Европы.

Другие живописные места Украины - что известно

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

