При встрече лучше бежать: названа опасная и ядовитая рыба, которая живет в Украине

Известно, что эта рыба часто встречается в заливах.

Многие украинцы летом любят ездить на отдых и купаться в Черном море. Однако, мало кто знает, что там живет очень опасная и ядовитая рыба, встреча с которой может стать фатальной.

Главред решил разобраться, какая ядовитая рыба водится в Черном море.

Какая самая ядовитая рыба в Украине

Автор канала Характерник в своем видео рассказывает, что в Черном море обитает самая ядовитая рыба Украины, при встрече с которой лучше бежать.

Он отметил, что это - дракончик большой. Эту опасную рыбу еще называют морским дракончиком или морским скорпионом.

Как выглядит дракончик большой

Автор видео говорит, что эта рыба длиной не более 30 сантиметров. Она любит морское мелководье, поэтому часто встречается в заливах.

"Рыба прячется в песчаном дне среди ила, да так, что видно только верхнюю часть головы, рот, глаза и шипы", - подчеркнул он.

Дракончик большой / фото: uk.wikipedia.org

Где находится яд у дракончика большого

Отмечается, что яд у рыбы находится именно в первом шипе, который расположен на спинном плавнике, поэтому чаще всего дракончик жалит за ноги.

Что произойдет, если человека ужалит дракончик большой

После нападения дракончика на человека происходит сильное поражение нервной системы, онемение и паралич конечностей.

Автор видео говорит, что первые симптомы - головная боль, рвота, потеря сознания, замедленное дыхание и проблемы с речью.

Что делать, если ужалил дракончик большой

Мужчина отметил, что шипы нужно очень быстро вынуть из раны и обработать место поражения спиртом. После этого человека нужно госпитализировать, поскольку возможна остановка сердца или дыхания.

Самая ядовитая рыба в Украине - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

