Может быть тяжелее человека: в Украине живет гигантская и загадочная рыба

Как известно, украинские водоемы богаты рыбой. Хотя мы привыкли к тому, что она обычно небольшого размера, существуют экземпляры, которые могут быть тяжелее человека.
Главред решил разобраться, какая самая большая пресноводная рыба живет в Украине.
Как называется самая большая рыба в Украине
Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в Украине живет одна из крупнейших пресноводных рыб на планете - это сом обыкновенный.
Отмечается, что его длина тела может достигать до 5 метров, а вес более 100 килограммов в возрасте 80-100 лет.
Мужчина отметил, что в последние годы таких экземпляров нет из-за промышленного прессинга и браконьерства.
"Существует немало информации о гигантских сомах весом 250-300 килограммов. Но документальных подтверждений этому нет. Хотя теоретически где-то в чернобыльских водах они вполне могут плавать", - подчеркнул он.
Где обычно водятся сомы
Автор видео говорит, что сомы обычно всю жизнь проводят в одной яме. Только если чрезвычайные обстоятельства не заставят их искать другое место.
С чем когда-то ассоциировался сом
Известно, что в славянской мифологии сом ассоциировался с водяным, который сам якобы мог превращаться в гигантского сома. Отсюда и народное название - рыба водяного.
"Люди считали сома опасным существом, которое может потопить с поверхности уток, гусей, собак и даже маленьких детей", - подчеркнул мужчина.
Самая большая рыба в Украине - видео:
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
