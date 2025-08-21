Может быть тяжелее человека: в Украине живет гигантская и загадочная рыба

В древности люди считали, что эта рыба очень опасна.

Самая большая рыба в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Как известно, украинские водоемы богаты рыбой. Хотя мы привыкли к тому, что она обычно небольшого размера, существуют экземпляры, которые могут быть тяжелее человека.

Главред решил разобраться, какая самая большая пресноводная рыба живет в Украине.

Как называется самая большая рыба в Украине

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в Украине живет одна из крупнейших пресноводных рыб на планете - это сом обыкновенный.

Отмечается, что его длина тела может достигать до 5 метров, а вес более 100 килограммов в возрасте 80-100 лет.

Мужчина отметил, что в последние годы таких экземпляров нет из-за промышленного прессинга и браконьерства.

"Существует немало информации о гигантских сомах весом 250-300 килограммов. Но документальных подтверждений этому нет. Хотя теоретически где-то в чернобыльских водах они вполне могут плавать", - подчеркнул он.

Где обычно водятся сомы

Автор видео говорит, что сомы обычно всю жизнь проводят в одной яме. Только если чрезвычайные обстоятельства не заставят их искать другое место.

С чем когда-то ассоциировался сом

Известно, что в славянской мифологии сом ассоциировался с водяным, который сам якобы мог превращаться в гигантского сома. Отсюда и народное название - рыба водяного.

"Люди считали сома опасным существом, которое может потопить с поверхности уток, гусей, собак и даже маленьких детей", - подчеркнул мужчина.

Самая большая рыба в Украине - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

