Вкратце:
- Почему тюлька была такой популярной в советские времена
- Как в СССР жарили тюльку и почему запах стоял днями
Во времена СССР среди всего многообразия рыбы особое место занимала жареная тюлька. Ее популярность была так высока, ведь она проста, дешева и доступна почти каждому, пишет Главред со ссылкой на Телеграф .
Как готовили тюльку в СССР?
Обычно тюльку покупали на рынке, почти никогда не тратя время на очистку от внутренностей или отрезание голов. Ограничивались лишь тщательным промыванием, ведь из-за мелкого размера рыбы процесс чистки был слишком хлопотным и долгим.
Перед жаркой рыбку обваливали в муке или манной крупе, а готовили на масле в больших чугунных сковородках или котлах, чтобы за один раз сделать много порций.
Почему запах тюльки - один из тех, что особенно запомнился в СССР?
Во время жарки аромат быстро распространялся не только по квартире, но и по всему подъезду, оставаясь в шторах, одежде и мебели еще надолго.
Этот запах вызывал у людей разные эмоции: кто-то вспоминает тюльку с теплотой и аппетитом, а кто-то с нескрываемым ужасом. Однако в советские годы эта неприхотливая рыбка была важной частью ежедневного питания, особенно в городах и селах вблизи моря.
Сегодня тюльку редко готовят как основное блюдо, она чаще подается как закуска к пиву. Но для многих ее вкус и запах до сих пор остаются ярким воспоминанием из детства.
Об источнике: Телеграф
Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
