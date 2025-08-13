Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

Ее готовили и в общежитиях, и на домашних кухнях, а узнаваемый запах после жарки держался часами, а то и несколько дней.

Вкратце:

Почему тюлька была такой популярной в советские времена

Как в СССР жарили тюльку и почему запах стоял днями

Во времена СССР среди всего многообразия рыбы особое место занимала жареная тюлька. Ее популярность была так высока, ведь она проста, дешева и доступна почти каждому, пишет Главред со ссылкой на Телеграф .

Как готовили тюльку в СССР?

Обычно тюльку покупали на рынке, почти никогда не тратя время на очистку от внутренностей или отрезание голов. Ограничивались лишь тщательным промыванием, ведь из-за мелкого размера рыбы процесс чистки был слишком хлопотным и долгим.

Перед жаркой рыбку обваливали в муке или манной крупе, а готовили на масле в больших чугунных сковородках или котлах, чтобы за один раз сделать много порций.

Почему запах тюльки - один из тех, что особенно запомнился в СССР?

Во время жарки аромат быстро распространялся не только по квартире, но и по всему подъезду, оставаясь в шторах, одежде и мебели еще надолго.

Этот запах вызывал у людей разные эмоции: кто-то вспоминает тюльку с теплотой и аппетитом, а кто-то с нескрываемым ужасом. Однако в советские годы эта неприхотливая рыбка была важной частью ежедневного питания, особенно в городах и селах вблизи моря.

Сегодня тюльку редко готовят как основное блюдо, она чаще подается как закуска к пиву. Но для многих ее вкус и запах до сих пор остаются ярким воспоминанием из детства.

