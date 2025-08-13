Укр
Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

Даяна Швец
13 августа 2025, 17:18
92
Ее готовили и в общежитиях, и на домашних кухнях, а узнаваемый запах после жарки держался часами, а то и несколько дней.
рыба, тюлька
История тюльки в СССР / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Почему тюлька была такой популярной в советские времена
  • Как в СССР жарили тюльку и почему запах стоял днями

Во времена СССР среди всего многообразия рыбы особое место занимала жареная тюлька. Ее популярность была так высока, ведь она проста, дешева и доступна почти каждому, пишет Главред со ссылкой на Телеграф .

Как готовили тюльку в СССР?

Обычно тюльку покупали на рынке, почти никогда не тратя время на очистку от внутренностей или отрезание голов. Ограничивались лишь тщательным промыванием, ведь из-за мелкого размера рыбы процесс чистки был слишком хлопотным и долгим.

видео дня

Перед жаркой рыбку обваливали в муке или манной крупе, а готовили на масле в больших чугунных сковородках или котлах, чтобы за один раз сделать много порций.

Почему запах тюльки - один из тех, что особенно запомнился в СССР?

Во время жарки аромат быстро распространялся не только по квартире, но и по всему подъезду, оставаясь в шторах, одежде и мебели еще надолго.

Этот запах вызывал у людей разные эмоции: кто-то вспоминает тюльку с теплотой и аппетитом, а кто-то с нескрываемым ужасом. Однако в советские годы эта неприхотливая рыбка была важной частью ежедневного питания, особенно в городах и селах вблизи моря.

Сегодня тюльку редко готовят как основное блюдо, она чаще подается как закуска к пиву. Но для многих ее вкус и запах до сих пор остаются ярким воспоминанием из детства.

Ранее Главред рассказывал о культурном отдыхе в СССР. В видеоролике на канале "The Документалист" автор исследует, как развлекательные мероприятия превратились в идеологически одобренный способ отвлечься от обыденности.

Также сообщалось, почему в СССР черные "Жигули" были большой редкостью. Автомобили "Жигули" в Советском Союзе выпускались в широкой палитре цветов: от зеленого до вишневого, но найти машину именно такого цвета было чрезвычайно сложно.

Кроме этого, рассказывалось, какой пищи на самом деле никогда не существовало в СССР. Многие продукты, которые сегодня считаются привычными, в Советском Союзе или вообще не производились, или были доступны лишь очень ограниченному кругу людей.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

