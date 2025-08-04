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Настоящий "вкус" советчины: какой еды на самом деле никогда не существовало в СССР

Руслана Заклинская
4 августа 2025, 16:50
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Большинство современных продуктов, которые мы воспринимаем как обыденность, в Советском Союзе либо не существовали, либо были доступны единицам.
Настоящий 'вкус' советчины: какой еды на самом деле никогда не существовало в СССР
Что на самом деле ели в СССР / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Действительно ли в СССР продукты были вкусными и качественными
  • Какие продукты были дефицитом в советские времена
  • Что заменяло кофе, чай и специи

Российская пропаганда, усиленная ностальгией некоторых людей, продолжает рисовать идеализированную картину жизни в СССР: мол, все были накормлены, одеты и счастливы. Особое место в этих мифах занимает тема еды, прежде всего убеждение, что советские продукты были "натуральными", "вкусными" и "качественными". Однако реальность советской жизни была совсем другой.

Блогер на YouTube-канале "Хмаринка HISTORY" развенчал популярный миф о советской "лучшей еде в мире". Он привел примеры семи базовых продуктов, которые сегодня являются привычными, но в СССР были либо редкостью, либо имели очень низкое качество.

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Шоколад

В советских магазинах продавались так называемые "сладкие плитки", которые внешне напоминали шоколад. Однако эти изделия почти не содержали натурального какао - главного ингредиента настоящего шоколада. Вместо этого в них добавляли пальмовое масло, ароматизаторы, парафин и заменители жира. Такой "шоколад" не таял во рту, а оставался твердым и имел неприятный, ванильно-мыльный вкус. Настоящий шоколад был дефицитным и доставался только "по блату" или по праздникам.

Морепродукты

Кальмары, креветки, осьминоги, мидии - все это казалось фантастикой для большинства жителей СССР. Морепродукты попадались разве что в крупных портовых городах, и то в ограниченном количестве. Самым распространенным "деликатесом" был консервированный криль - мелкие ракообразные, которые имели больше запаха, чем вкуса. Также можно было иногда купить крабовые палочки сомнительного качества или морскую капусту с неприятным запахом.

Смотрите видео о том, что на самом деле ели в СССР:

Сыр

Хотя на прилавках сыр вроде бы был, по качеству он не выдерживал никакой критики. Запах и вкус были резкими и неестественными. Доступными были преимущественно плавленые сыры - "колбасный" или в брикетах. А вот о мягких сырах, бри, камамбер, рикотта или моцарелла большинство советских людей даже не слышали. Импортные сыры были только на столах номенклатуры или дипломатов.

Вино и пиво

"Вина", которые продавали в СССР, часто называли "чернилами" или "шмурдяком". Это были напитки с добавлением спирта, красителей и ароматизаторов. Чтобы попробовать что-то похожее на настоящее вино, нужно было ехать в Грузию, Молдову или Крым, но даже там качество было далеко не европейское.

Пиво было представлено несколькими сортами, часто прокисшим или разбавленным. Кроме этого, главная его цель была не вкус, а быстрое опьянение.

Овощи и фрукты

Овощные магазины в СССР часто имели неприятный запах гнили. В ассортименте были зеленая проросшая картошка, подгнившая свекла, вялая морковь и кислые яблоки. Действительно качественные овощи выращивались, но государство не умело их хранить и транспортировать. Что касается экзотических фруктов (бананы, апельсины, ананасы) - это было что-то из области фантастики. Мандарины появлялись раз в год, под Новый год.

Полуфабрикаты

Сегодняшняя хозяйка может достать замороженные котлеты, пельмени, блинчики, лазанью или пиццу и за считанные минуты накормить всю семью. В СССР единственным массовым полуфабрикатом были пельмени. Но из-за неправильного хранения они слипались в сплошной комок, который приходилось долго разваривать. Других удобных вариантов просто не существовало.

Бакалея

Чай, кофе, специи, консервы были почти недоступны. Вместо чая люди использовали сушеные травы, вместо кофе - цикорий или обжаренный ячмень. Из пряностей был разве что черный перец. Даже соль и сахар продавались в виде слипшихся комков, которые нужно было дробить дома. Консервы если и были, то часто несъедобные или низкого качества.

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Об источнике: YouTube канал "Тучка HISTORY"

"Хмаринка HISTORY" - это украинский YouTube-канал, посвященный истории Украины и ее народов. Канал предлагает видео, которые рассказывают об истории земель современной Украины, украинского народа и других национальностей, проживающих на территории Украины. Аудитория канала - более 56 тысяч пользователей.

Видео на канале охватывают различные исторические темы, включая анализ советских мифов, языковую политику, фигуры украинских деятелей, а также события, которые формировали национальную идентичность. Канал отличается доступной подачей материала, критическим подходом к историческим нарративам и популяризацией украинской истории среди широкой аудитории.

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