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Гамбургеры из 2 продуктов и хот-дог, который никто не узнает: как выглядел "фастфуд" в СССР

Алёна Воронина
31 июля 2025, 13:44
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Под "быстрой едой" в советские времена понимали совсем не то, что мы едим сейчас.
Фаст-фуд в СССР
Как выглядел "фастфуд" в СССР/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как выглядел "фастфуд" в СССР
  • Как в в СССР "переделали" до неузнаваемости американские хот-доги и бургеры

В наше время в заведениях быстрого питания можно найти такой перекус, который удовлетворит каждого отдельного человека. Выбор достаточно большой. Однако в Советском Союзе ситуация с "фастфудом" была довольно плачевной - тогда понятие "быстрого перекуса" имело совсем другое значение.

О том, как выглядел "фастфуд" в СССР, рассказал белорусский блогер Максим Мирович, пишет "Телеграф".

видео дня

По словам блогера, тогда фастфуд был очень скудным. Такие быстрые перекусы совсем не напоминали современные. Тогда под "быстрой едой" понимали пирожки с прилавка или "набор" из бутылки кефира и половины батона.

Чебуреки в СССР

В 1950-е годы одним из основных вариантов фастфуда стали "чебуречные". В таких заведениях было низкое качество еды, однако, несмотря на это, в такие заведения выстраивались очереди. Блогер говорит, что мяса в чебуреках обычно было достаточно мало, и при этом оно было жилистым, а сами пирожки часто оставались несвежими. Тесто чебуреков могло быть зачерствевшим и просто подогретым извне.

Также в целях экономии масло для жарки чебуреков очень долго использовали повторно, что не только влияло на вкус, но и делало такую еду токсичной.

Гамбургеры в СССР

Раньше чебуреков появились так называемые "гамбургеры", которые очень мало напоминали современные. В 1934 году советская власть основала Народный комитет пищевой промышленности и отправила его председателя Анастаса Микояна в США, чтобы он там позаимствовал идей организации быстрого и доступного питания для рабочих. Оттуда он привез оборудование для производства "гамбургеров". Уже в 1937 году в некоторых крупных городах начали продавать "Горячую московскую котлету" за 50 копеек, которая была прототипом современных бургеров. Однако мягкие булочки часто заменяли на привычный ржаной или пшеничный хлеб.

Стоит отметить, что такие гамбургеры состояли всего из двух ингредиентов - хлеба и котлеты, и даже речь не шла ни о каких кусочках сыра, или о салате или кетчупе.

В послевоенные годы вместо гамбургеров начали продавать котлеты в тесте.

Хот-доги в СССР

Когда к власти в Советском Союзе пришел Никита Хрущев, началась новая попытка организации системы общественного питания. В то время наиболее распространенным "фастфудом" были чебуреки, пирожки и пельмени.

Как отмечает блогер, именно благодаря Хрущеву в СССР появились и первые хот-доги. Однако они, как и в свое время гамбургеры, совсем не напоминали современные версии.

Когда Хрущев в 1960-х годах лично посетил американский мясокомбинат и попробовал хот-дог, он отдал распоряжение включить такую еду в советское меню. Но после этого в советском меню появились не хот-доги, а сосиска в тесте.

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Кто такой Максим Мирович?

Максим Мирович - белорусский блогер, публикующий антироссийские и антисоветские публикации, которые пользуются широкой популярностью в сети. Сам Мирович называет свои статьи "ответом на ползучий неосталинизм".

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СССР фастфуд фаст-фуд чебуреки
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