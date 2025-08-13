Укр
После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

Даяна Швец
13 августа 2025, 20:45
Осушение водохранилища создало новые зоны с камышами, кустарниками и лугами, где животные чувствуют себя особенно комфортно.
Каховская ГЭС, животные
Какое животное распространяется по Украине после подрыва ГЭС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншоты из видео

Коротко:

  • Кто появился в степях Украины после подрыва Каховской ГЭС:
  • Почему шакал стал таким частым гостем в регионах Украины

В Украине быстро растет численность обычного шакала (Canis aureus). Если раньше этот хищник встречался преимущественно на юге, то теперь его можно встретить уже в центральных и даже западных регионах. Журналист Александр Тимошенко напоминает, что это не появление нового вида, а возвращение животного в пределы своего древнего ареала.

По его словам, еще во времена Запорожской Сечи, когда шакалов называли "чокалками", они жили в степях Днепровского края.

видео дня

Первые подтвержденные встречи с этим видом в современной Украине зафиксировали в конце 1990-х, а в 2005 году его вой услышали на Хортице.

"Исчезновение водных преград упростило миграцию животных, и Хортица стала более доступной для шакалов из Херсонской и Николаевской областей. В 2024 году запорожскому фотографу Юрию Батаеву удалось впервые сделать достоверные снимки хищника на острове, окончательно подтвердив его присутствие", - говорит Александр Тимошенко.

Как выглядит шакал
Как выглядит шакал / фото: Википедия

Шакал похож на небольшого волка, весит до 15 кг, живет парами и ведет ночной образ жизни. Днем он прячется в густых кустарниках возле водоемов. Его питание очень разнообразное: от мелких грызунов, птиц, рыбы и рептилий до фруктов, зерновых и даже падалицы, что делает его своеобразным природным "санитаром".

"Здоровый шакал избегает контакта с людьми и для взрослого человека опасности не представляет. Опасность могут нести только больные бешенством особи, что актуально для всех диких млекопитающих. В то же время животные могут представлять угрозу для домашней птицы и скота", - говорит журналист.

Также эксперты рассказали, почему собаки грызут мебель. Чтобы отучить собаку от грызения мебели, следует создать для нее безопасное пространство, предлагать специальные игрушки для жевания, больше играть и придерживаться стабильного распорядка дня.

Также недавно украинский рыбак выловил щуку-монстра в озере. На озере "Аквамарин" в Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу весом почти 4 кг.

Кроме этого, рассказывалось о том, как странная находка возле дерева привела соседа в недоумение - что это было и почему такой поступок помог экологии.

"Не опровергают слухи": что известно о расставании Дантеса и Кацуриной

14:27

Все порезать кубиком и в духовку: рецепт невероятно вкусной и быстрой запеканки

14:20

И прогноз погоды не нужен: какие растения предвещают дождьВидео

