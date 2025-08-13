После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

Осушение водохранилища создало новые зоны с камышами, кустарниками и лугами, где животные чувствуют себя особенно комфортно.

Какое животное распространяется по Украине после подрыва ГЭС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншоты из видео

В Украине быстро растет численность обычного шакала (Canis aureus). Если раньше этот хищник встречался преимущественно на юге, то теперь его можно встретить уже в центральных и даже западных регионах. Журналист Александр Тимошенко напоминает, что это не появление нового вида, а возвращение животного в пределы своего древнего ареала.

По его словам, еще во времена Запорожской Сечи, когда шакалов называли "чокалками", они жили в степях Днепровского края.

Первые подтвержденные встречи с этим видом в современной Украине зафиксировали в конце 1990-х, а в 2005 году его вой услышали на Хортице.

"Исчезновение водных преград упростило миграцию животных, и Хортица стала более доступной для шакалов из Херсонской и Николаевской областей. В 2024 году запорожскому фотографу Юрию Батаеву удалось впервые сделать достоверные снимки хищника на острове, окончательно подтвердив его присутствие", - говорит Александр Тимошенко.

Как выглядит шакал / фото: Википедия

Шакал похож на небольшого волка, весит до 15 кг, живет парами и ведет ночной образ жизни. Днем он прячется в густых кустарниках возле водоемов. Его питание очень разнообразное: от мелких грызунов, птиц, рыбы и рептилий до фруктов, зерновых и даже падалицы, что делает его своеобразным природным "санитаром".

"Здоровый шакал избегает контакта с людьми и для взрослого человека опасности не представляет. Опасность могут нести только больные бешенством особи, что актуально для всех диких млекопитающих. В то же время животные могут представлять угрозу для домашней птицы и скота", - говорит журналист.

