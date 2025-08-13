Странная находка возле дерева привела соседа в недоумение: какой она скрывала секрет

На Reddit распространилось фото странной конструкции из аккумуляторов и мусорного бака, подключенной к дереву, что вызвало много вопросов.

Как спасают деревья от гибели / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Reddit

Сосед со странной установкой оказался спасителем растений

Экологи объяснили, как аккумуляторы и бак помогают растению

Житель одного из районов заметил во дворе соседа странное устройство: два автомобильных аккумулятора, провода, мусорный бак и... подключенное к этому всему дерево. Снимок выложил на Reddit пользователь под ником GnomeErcy, в шутку предположив, что это попытка спасти растение от голландской болезни вяза.

На первый взгляд конструкция выглядела странно и даже подозрительно. Однако впоследствии в комментариях выяснилось, что речь идет о специальном насосе для введения фунгицида непосредственно в ствол дерева. Такой метод используют арбористы, чтобы остановить развитие смертельного грибкового заболевания, которое особенно поражает вязь.

Дерево на аппарате жизнеобеспечения / фото: Reddit

Как объясняет энциклопедия Britannica, голландская болезнь вяза вызывается грибами рода Ophiostoma. В США в 1930-40-х годах даже проводили масштабные кампании по ее ликвидации, но полностью избавиться от инфекции так и не удалось. Болезнь переносят короеды, и без вмешательства она способна уничтожить здоровое дерево всего за одно лето.

Специалист по экологии и основатель сайта Garden Footprint Майк Картью объяснил, что такая система работает как "аппарат жизнеобеспечения" для дерева.

"Насос закачивает фунгицид прямо в сосудистую систему вяза, чтобы остановить развитие грибка. Болезнь, распространяемая короедами, способна уничтожить здоровое дерево за одно лето", - сказал он изданию Newsweek.

Процедура напоминает медицинскую капельницу, только для деревьев, и при правильном уходе способна продлить их жизнь на десятки лет.

