Странная находка возле дерева привела соседа в недоумение: какой она скрывала секрет

Главное:
- Сосед со странной установкой оказался спасителем растений
- Экологи объяснили, как аккумуляторы и бак помогают растению
Житель одного из районов заметил во дворе соседа странное устройство: два автомобильных аккумулятора, провода, мусорный бак и... подключенное к этому всему дерево. Снимок выложил на Reddit пользователь под ником GnomeErcy, в шутку предположив, что это попытка спасти растение от голландской болезни вяза.
На первый взгляд конструкция выглядела странно и даже подозрительно. Однако впоследствии в комментариях выяснилось, что речь идет о специальном насосе для введения фунгицида непосредственно в ствол дерева. Такой метод используют арбористы, чтобы остановить развитие смертельного грибкового заболевания, которое особенно поражает вязь.
Как объясняет энциклопедия Britannica, голландская болезнь вяза вызывается грибами рода Ophiostoma. В США в 1930-40-х годах даже проводили масштабные кампании по ее ликвидации, но полностью избавиться от инфекции так и не удалось. Болезнь переносят короеды, и без вмешательства она способна уничтожить здоровое дерево всего за одно лето.
Специалист по экологии и основатель сайта Garden Footprint Майк Картью объяснил, что такая система работает как "аппарат жизнеобеспечения" для дерева.
"Насос закачивает фунгицид прямо в сосудистую систему вяза, чтобы остановить развитие грибка. Болезнь, распространяемая короедами, способна уничтожить здоровое дерево за одно лето", - сказал он изданию Newsweek.
Процедура напоминает медицинскую капельницу, только для деревьев, и при правильном уходе способна продлить их жизнь на десятки лет.
Об источнике: Reddit
Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.
