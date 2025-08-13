Почему собаки грызут мебель и как их отучить - ТОП-4 способа

Эксперты предупреждают, что такое поведение является способом общения животных и снятия стресса, а не плохим поведением.

Почему собаки грызут мебель / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Что заставляет собак грызть все подряд

Как обуздать собачью привычку жевать мебель

Исследование показало, что 7 из 10 владельцев собак замечают у своих любимцев постоянную привычку что-то жевать и чаще всего под "удар" попадает мебель. Эксперты объясняют: это может быть следствием прорезывания зубов, скуки, тревоги или отсутствия возможности реализовать естественные инстинкты, сообщает The Scotsman.

"Жевание - одна из самых неправильно понятых форм поведения собак. Это не плохое поведение, это способ общения. Собаки жуют, чтобы снять стресс, успокоиться или просто потратить энергию. Проблема обычно заключается не в самом жевании, а в том, что они выбирают для этого", - пояснил основатель компании Kennel Store, поставляющей клетки для собак на открытом воздухе, Майкл Нельсон. видео дня

Почему собаки грызут мебель?

Существует 5 причин, почему собака грызет мебель:

Прорезывание зубов. Как и дети, собаки переживают дискомфорт в деснах и жуют предметы, чтобы облегчить боль и исследовать мир.

Как и дети, собаки переживают дискомфорт в деснах и жуют предметы, чтобы облегчить боль и исследовать мир. Скука. Нехватка физической и умственной активности толкает животное на поиски развлечений, и мебель становится "интересным объектом".

Нехватка физической и умственной активности толкает животное на поиски развлечений, и мебель становится "интересным объектом". Тревога от разлуки. Долгое пребывание в одиночестве вызывает стресс, особенно у молодых или спасенных собак, и это часто проявляется в виде жевания.

Долгое пребывание в одиночестве вызывает стресс, особенно у молодых или спасенных собак, и это часто проявляется в виде жевания. Отсутствие четких правил. Если собаке не показать, что можно грызть, а что нет, она сама выберет "цели".

Если собаке не показать, что можно грызть, а что нет, она сама выберет "цели". Стресс или сенсорная перегрузка. Изменения в распорядке или шумная среда могут привести к нервным привычкам, среди которых повреждение мебели.

Изменения в распорядке или шумная среда могут привести к нервным привычкам, среди которых повреждение мебели. Отсутствие личного пространства. Без уютного места для отдыха собака может успокаиваться, жуя доступные предметы.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Как отучить собаку грызть мебель?

Майкл советует посмотреть на свой дом "глазами собаки" и:

организовать тихое и безопасное место (клетку в доме или домик во дворе);

дать специальные игрушки для жевания;

проводить больше времени в совместных играх;

придерживаться стабильного распорядка с достаточным количеством прогулок, упражнений и времени для отдыха.

Об источнике: The Scotsman The Scotsman - шотландский ежедневный новостной веб-сайт и газета со штаб-квартирой в Эдинбурге. Впервые основанная как радикальная политическая газета в 1817 году, она начала ежедневную публикацию в 1855 году и оставалась широкоформатной газетой до августа 2004 года, пишет Википедия.

