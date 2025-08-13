ТОП-11 вещей, которые уверенная женщина никогда не попросит в мужчины

Отношения - дело сложное, но опыт учит, что определенные просьбы находятся под запретом.

Просьбы, которых стоит избегать

Как сильные женщины сохраняют гармонию в паре

Какие просьбы могут разрушить даже крепкие отношения

Как же сильно в определенные моменты жизни женщинам хочется побыть слабыми и положиться на решение мужчины! Однако, по словам экспертов, существуют определенные "табуированные" просьбы, которых стоит избегать, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Психологи составили список вещей, которых ни одна уверенная в себе женщина никогда не будет просить своего мужчину сделать. Они могут выглядеть как проявление контроля, неуверенности или просто раздражать.

Что, по мнению психологов, никогда не будет просить сильная женщина:

" Защищай меня любой ценой " - вызывать драму, чтобы заставить партнёра вмешаться, - это не о силе, а о слабости.

" - вызывать драму, чтобы заставить партнёра вмешаться, - это не о силе, а о слабости. Доказывать покорность - просить выполнить что-то унизительное или бессмысленное, хотя можно сделать это самой, неуместно.

- просить выполнить что-то унизительное или бессмысленное, хотя можно сделать это самой, неуместно. Оценивать подруг - вопрос о том, кто из ваших подруг ему нравится, лишь сеет недоверие.

- вопрос о том, кто из ваших подруг ему нравится, лишь сеет недоверие. Отказываться от друзей - дружба важна так же, как и романтические отношения, и не стоит требовать жертв.

- дружба важна так же, как и романтические отношения, и не стоит требовать жертв. Приглашать на каждое мероприятие - у партнёра есть собственная жизнь и обязанности, и это нормально.

- у партнёра есть собственная жизнь и обязанности, и это нормально. Участвовать в темах " для девушек " - не стоит сердиться, если мужчина не вникает в детали женских сплетен.

" " - не стоит сердиться, если мужчина не вникает в детали женских сплетен. Смотреть определенные фильмы против воли - взаимное уважение к вкусам означает, что он не обязан смотреть мелодрамы, как и вы - спорт.

- взаимное уважение к вкусам означает, что он не обязан смотреть мелодрамы, как и вы - спорт. Изменять его сущность - попытки переделать партнера приводит к отчуждению.

- попытки переделать партнера приводит к отчуждению. Критиковать его семью - вмешательство в семейные дела может только ухудшить отношения.

- вмешательство в семейные дела может только ухудшить отношения. Публиковать фото в соцсетях по требованию - чрезмерная демонстрация личной жизни в интернете может навредить близости.

- чрезмерная демонстрация личной жизни в интернете может навредить близости. Идти на двойные свидания без желания - заставлять его проводить время в компании людей, с которыми он не ладит, несправедливо.

Психологи подчёркивают, что действительно умная женщина никогда не выдвигает безосновательных или унизительных требований и не проверяет партнёра на "верность" странными способами.

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

