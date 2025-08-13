Укр
ТОП-11 вещей, которые уверенная женщина никогда не попросит в мужчины

Даяна Швец
13 августа 2025, 20:17
Отношения - дело сложное, но опыт учит, что определенные просьбы находятся под запретом.
Просьбы, которых стоит избегать / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

  • Как сильные женщины сохраняют гармонию в паре
  • Какие просьбы могут разрушить даже крепкие отношения

Как же сильно в определенные моменты жизни женщинам хочется побыть слабыми и положиться на решение мужчины! Однако, по словам экспертов, существуют определенные "табуированные" просьбы, которых стоит избегать, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Психологи составили список вещей, которых ни одна уверенная в себе женщина никогда не будет просить своего мужчину сделать. Они могут выглядеть как проявление контроля, неуверенности или просто раздражать.

Что, по мнению психологов, никогда не будет просить сильная женщина:

  • "Защищай меня любой ценой" - вызывать драму, чтобы заставить партнёра вмешаться, - это не о силе, а о слабости.
  • Доказывать покорность - просить выполнить что-то унизительное или бессмысленное, хотя можно сделать это самой, неуместно.
  • Оценивать подруг - вопрос о том, кто из ваших подруг ему нравится, лишь сеет недоверие.
  • Отказываться от друзей - дружба важна так же, как и романтические отношения, и не стоит требовать жертв.
  • Приглашать на каждое мероприятие - у партнёра есть собственная жизнь и обязанности, и это нормально.
  • Участвовать в темах "для девушек" - не стоит сердиться, если мужчина не вникает в детали женских сплетен.
  • Смотреть определенные фильмы против воли - взаимное уважение к вкусам означает, что он не обязан смотреть мелодрамы, как и вы - спорт.
  • Изменять его сущность - попытки переделать партнера приводит к отчуждению.
  • Критиковать его семью - вмешательство в семейные дела может только ухудшить отношения.
  • Публиковать фото в соцсетях по требованию - чрезмерная демонстрация личной жизни в интернете может навредить близости.
  • Идти на двойные свидания без желания - заставлять его проводить время в компании людей, с которыми он не ладит, несправедливо.

Психологи подчёркивают, что действительно умная женщина никогда не выдвигает безосновательных или унизительных требований и не проверяет партнёра на "верность" странными способами.

Ранее Главред со ссылкой на Forbes назвал ключ к крепкому счастливому браку. Нередко считается, что идеальные отношения строятся на готовности обоих партнеров идти на компромиссы, жертвуя собственными желаниями ради сохранения гармонии.

Также американский психолог Марк Треверс дал объяснение, почему мы радуемся, когда другой человек терпит поражение. Хотя чувствовать радость от чужих неудач может показаться необычным, на самом деле это довольно распространенное явление.

Кроме этого, психолог раскрывает причины распада даже крепких пар, указывая на один ключевой навык, без которого невозможно построить глубокие и долговременные отношения. По его мнению, большинство людей не овладевают им еще в глубоком в детстве, хотя он является критически важным для стабильного союза.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Влип в новую историю: у мужа Нади Дорофеевой снова проблемы

13:50

Всего за полчаса: рецепт самой аппетитной кабачковой икры от Руслана СеничкинаВидео

13:49

Последствия будут катастрофическими, РФ прорвала фронт - в BILD назвали главную проблему

