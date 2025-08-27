Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

Как понять, что мужчина тайно влюблен в вас: 4 неочевидных сигнала психологов

Даяна Швец
27 августа 2025, 19:56
44
Мужские сигналы бывают запутанными и не всегда помогают понять истинные намерения.
любовь, отношения, психология
Как отличить влюбленность от вежливости / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Почему мужчины хвастаются, когда им нравится женщина
  • Что значит, когда мужчина боится шага вперед

Иногда мужчины демонстрируют симпатию очень неожиданными способами. Как отмечает коуч по отношениям Клейтон Олсон в колонке для Your Tango, есть случаи, когда мужчина ведёт себя открыто: пишет сообщения, звонит, дарит цветы или прямо признаётся в симпатии. Тогда все становится очевидным.

Но гораздо чаще его поведение не такое однозначное, и разгадать настоящие чувства сложнее.

видео дня

Возможные признаки влюбленности мужчины:

  • Он становится слишком серьезным. Иногда мужчина, который испытывает сильный интерес, может вести себя чрезмерно сдержанно и сосредоточенно. Он внимательно слушает, придает вашим словам большое значение и выглядит почти слишком задумчивым. Это может напоминать собеседование, хотя на самом деле он просто старается не сделать ни одной ошибки и дает вам пространство вести разговор.
  • Он действует по "правилам". Бывает, что мужчина держится формально: например, специально ждёт несколько дней перед звонком или сообщением. Это его способ избежать риска выглядеть слишком заинтересованным. Часто он пытается соответствовать социальным ожиданиям и показывать "сильную, мужественную позицию", чтобы не показаться навязчивым.
Как укрепить отношения в паре
Как укрепить отношения в паре / Главред - инфографика
  • Он пытается произвести впечатление. Многие мужчины в моменты симпатии начинают хвастаться своими достижениями или способностями. Это не столько желание соревноваться, сколько способ доказать, что они достойны внимания и им есть чем заинтересовать.
  • Он не торопится с близостью. Еще один косвенный признак - отсутствие спешки в развитии физической близости. Даже если женщина показывает готовность, мужчина может сдерживать себя, чтобы не разрушить потенциальные серьезные отношения. Его осторожность в этом случае больше говорит о желании построить что-то значимое, чем об отсутствии интереса.

Новости о психологии - что известно

Лайф-коуч Виталий Курсик, как рассказывал Главред, назвал ТОП-10 фраз, которые нельзя говорить мужчинам. Именно они указывают на нерешенные конфликты, недоверие, низкую эмоциональную зрелость.

По словам американского психолога Марка Треверса, чьи комментарии цитирует Forbes, отношения могут разрушаться не только из-за отсутствия чувств, но и из-за внешних обстоятельств. Психолог прокомментировал, стоит ли возвращаться к бывшим.

Треверс также составил список из 10 качеств, которые привлекают мужчин. Он отмечает, что женщины часто радуются вниманию, но если этого не происходит, некоторые из них прибегают к хитрости, чтобы заинтересовать мужчину.

Больше новостей о психологии:

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения психолог мужчина любовь психология интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский назначил нового посла Украины в США - кто им стал

Зеленский назначил нового посла Украины в США - кто им стал

20:56Мир
Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

20:41Украина
В Украину возвращается невыносимая жара: синоптики назвали дату резкого похолодания

В Украину возвращается невыносимая жара: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:44Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

Последние новости

20:58

Как приготовить обычное куриное филе, чтобы все ахнули - отменный рецепт

20:57

Будут расти не по дням, а по часам: ТОП-10 шагов, как ускорить рост волос

20:56

Зеленский назначил нового посла Украины в США - кто им стал

20:41

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

20:35

Где три отличия между двумя котами: только "гений головоломок" их найдет за 27 секунд

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
20:14

В Украине заметили экзотическую птицу: куда прилетели пернатые невероятной красоты

19:56

Как понять, что мужчина тайно влюблен в вас: 4 неочевидных сигнала психологов

19:53

"Этого было бы достаточно": эксперт назвал количество ракет, способных изменить ход войны

19:44

На что указывает большой палец - ученые раскрыли его связь с размером мозга

Реклама
19:44

В Украину возвращается невыносимая жара: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:23

Переселенцам выплатят до двух миллионов гривен на жилье: Кабмин принял решение

19:11

Путин готовит ловушку на встречу с Зеленским - чем закончатся переговорыВидео

19:10

Пока США мечтают о завершении войны в 2025 году, Путин готовит новый удармнение

18:55

Дадут урожай уже через месяц: что можно посеять или посадить в сентябреВидео

18:37

Экс-жена футболиста Пятова похвасталась идеальным мужчиной

18:33

Почему коты так любят пить воду из крана: интересное объяснение ветеринара

18:25

Украина может победы Россию в войне - бойцы ГУР назвали единственный метод

18:15

Денег не взял: Тополя рассказал, какую услугу ему оказал Зеленский

17:52

Какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу: нумерологи объяснили

17:51

"Они поспорили на деньги": Бужинская рассказала правду о знакомстве с мужем

Реклама
17:45

Украинцам грозит "замораживание" пенсий: кто рискует остаться без выплат

17:37

Каленюк из ЦБК называет наших воинов "московскими гнидами", а сама скрывает мужа от мобилизации, – военный

17:28

Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

17:24

Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

17:14

Прикован к постели: ведущего "В мире животных" Николая Дроздова бросили дочери

16:55

Обвал цены на 12%: стоимость одного фрукта в Украине резко уменьшилась

16:52

Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

16:50

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

16:49

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

16:42

Чем отличаются два парня: отличия надо найти всего за 27 секунд

16:41

Россияне зашли в еще одну область Украины - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

16:28

Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

16:25

Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

16:22

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:19

Одно движение и "слепые зоны" исчезнут: что стоит сделать водителям в автоВидео

15:53

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

15:50

Семья Брюса Уиллиса приняла важное решение

15:48

Куда улетают аисты: орнитолог объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку

15:45

Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать УкраинеВидео

15:31

"Это жизнь": Елена Мозговая рассказала о расставании с мужемВидео

Реклама
15:29

У врага проблемы на фронте: в ВСУ сказали, когда наступление РФ пойдет на спад

15:22

Малолетняя дочь путинистки Борисовой сделала грудь

15:03

Известная украинская певица развелась с мужем после десяти лет брака - детали

14:59

Угроза окружения и котла: известно о сложной ситуации возле ключевого города

14:56

В переговорах по территориям "компромисс невозможен": появился мрачный прогнозВидео

14:52

"Супермен" - новый фильм о легендарном супергерое доступен на Киевстар ТВ

14:44

Когда жажда жизни сильнее смерти: телеканал 2+2 снимает военную драму "Живой"

14:42

В Украине нашли действующий вулкан: где находится чудо, о котором мало кто знает

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять