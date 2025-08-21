Подруга закрутила роман с женатым мужчиной: история вызвала бурю в Сети

Близкая знакомая пользовательницы соцсети Reddit имеет отношения с женатым 52-летним мужчиной, который имеет жену и взрослых детей.

Тема романов с мужчинами, которые уже заняты и состоят в браке, всегда вызывает много споров и разных мнений. Одни считают это нормальным явлением, если, по их мнению, в семьях случаются кризисы. Другие же убеждены, что подобные отношения недопустимы.

Одна пользовательница Reddit рассказала, что узнала о романе своей подруги с женатым мужчиной. Более того, как оказалось, их отношения длятся уже около четырех месяцев. Разница в возрасте немалая - ее подруге всего 20 лет, а мужчине - 52. Он женат более двух десятилетий и воспитывает с женой двоих детей, старшему из которых уже 22 года.

Девушка призналась, что чувствует вину за поступки подруги и искренне сочувствует несчастной жене этого мужчины. Поэтому она обратилась к интернет-сообществу с вопросом: что ей делать в такой ситуации?

Мнения комментаторов разделились.

Часть людей считает, что вмешиваться не стоит. И мужчина, и девушка - уже взрослые, сформировавшиеся люди, поэтому сами отвечают за свои поступки.

"Вы не имеете представления о том, на что муж и жена соглашаются, а на что нет. Не лезьте в их дела. Скажите своей подруге, что думаете, и забудьте об этом. Вы не полиция морали и справедливости. Если вы хотите дистанцироваться от своей подруги, потому что ее поступки не соответствуют вашим моральным принципам, хорошо. В противном случае, не лезьте не в свое дело. Можете себе представить, насколько прекрасным было бы наше общество, если бы люди перестали вмешиваться в дела других взрослых людей?" - сказано в одном из комментариев.

Другие советовали все же поговорить с подругой. По их мнению, нужно спокойно объяснить, что подобные отношения несправедливы по отношению к жене и детям.

Если после разговора дружба останется возможной - то хорошо, но для кого-то подобные поступки становятся причиной разорвать отношения с таким человеком. Кто его знает, как сложится судьба.

"Дай ей понять, что ты считаешь это несправедливым по отношению к жене и детям, и что жена имеет право знать. Поговори с ней спокойно и посмотри, как она хочет поступить в этой ситуации. Если ты хочешь остаться с ней друзьями, я бы поступил именно так. Но лично для меня это не тот человек, с которым я хотел бы дружить. Я считаю, что человек, который спит с женатым мужчиной, не имеет моральных принципов", - объяснил он свою позицию.

Некоторые разумно подчеркнули: даже длительный роман с женатым мужчиной вовсе не гарантирует, что он бросит жену ради любовницы. Это теплая ванна, в которой мужчины могут годами держать женщин, однако финал, как правило, совсем не хэппи эндовский.

