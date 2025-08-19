Как влюбить в себя: психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин

Психологи объяснить, чего на самом деле ищут мужчины в женщинах.

Как невербальная речь помогает в знакомстве с мужчиной

Каким образом жестами и мимикой заинтересовать мужчину

Многим женщинам нравится, когда симпатичный мужчина обращает на них внимание. Но так бывает не всегда, и тогда некоторые девушки прибегают к маленьким хитростям, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Главред рассмотрел несколько способов, которые помогают привлечь внимание.

Пользовательницы Reddit поделились собственными историями и советами. Оказывается, чаще всего женщины применяют невербальную коммуникацию: мимику, жесты, позу и взгляды. Именно они становятся первым сигналом, что девушка заинтересована в общении.

Так, одна девушка рассказала, что ключевую роль играет длительный зрительный контакт, немного длиннее, чем случайный взгляд. Важным является и положение тела: разворот в сторону мужчины, игра с волосами, мягкая улыбка.

Другая пользовательница отметила, что во время знакомства она смотрит парню в глаза, наклоняет голову, иногда кусает губу, смеется над его шутками немного громче, чем обычно, и даже может коснуться руки или плеча собеседника.

Психолог Лавания в своем блоге выделила черты, на которые мужчины чаще всего обращают внимание: привлекательность, уверенность в себе, чувство юмора, интеллект, доброту, позитивность, наличие общих интересов, открытость, эмоциональную уравновешенность и независимость.

Женщины, которые сочетают эти качества, обычно не задумываются над тем, как заставить мужчину влюбиться, ведь они и так привлекают внимание. Конечно, у каждого мужчины свои вкусы, но эти черты создают прочный фундамент для заинтересованности.

