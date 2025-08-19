Как влюбить в себя: психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин

Вкратце:
- Как невербальная речь помогает в знакомстве с мужчиной
- Каким образом жестами и мимикой заинтересовать мужчину
Многим женщинам нравится, когда симпатичный мужчина обращает на них внимание. Но так бывает не всегда, и тогда некоторые девушки прибегают к маленьким хитростям, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Главред рассмотрел несколько способов, которые помогают привлечь внимание.
Пользовательницы Reddit поделились собственными историями и советами. Оказывается, чаще всего женщины применяют невербальную коммуникацию: мимику, жесты, позу и взгляды. Именно они становятся первым сигналом, что девушка заинтересована в общении.
Так, одна девушка рассказала, что ключевую роль играет длительный зрительный контакт, немного длиннее, чем случайный взгляд. Важным является и положение тела: разворот в сторону мужчины, игра с волосами, мягкая улыбка.
Другая пользовательница отметила, что во время знакомства она смотрит парню в глаза, наклоняет голову, иногда кусает губу, смеется над его шутками немного громче, чем обычно, и даже может коснуться руки или плеча собеседника.
Психолог Лавания в своем блоге выделила черты, на которые мужчины чаще всего обращают внимание: привлекательность, уверенность в себе, чувство юмора, интеллект, доброту, позитивность, наличие общих интересов, открытость, эмоциональную уравновешенность и независимость.
Женщины, которые сочетают эти качества, обычно не задумываются над тем, как заставить мужчину влюбиться, ведь они и так привлекают внимание. Конечно, у каждого мужчины свои вкусы, но эти черты создают прочный фундамент для заинтересованности.
Психолог Арт Маркман рассказал, как найти друзей во взрослой жизни. Чтобы углубить дружбу, важно находить время для общения, быть искренним и всегда быть готовым помочь.
Эксперты утверждают, что, готовясь к свиданию, женщины часто уделяют слишком много внимания внешнему виду, хотя именно это не всегда является ключом к успеху. На самом деле мужчин может оттолкнуть нечто другое - не одежда или прическа, а определенные личностные черты.
Психологи отмечают, что уверенная в себе женщина не будет выпрашивать что-то у мужчины или устраивать скандалы, чтобы привлечь внимание. Зато свою силу она демонстрирует другими, более эффективными способами.
