Красные флажки: какие ТОП-10 фраз нельзя говорить мужчинам

Даяна Швец
23 августа 2025, 13:44
56
Даже если женщина выглядит безупречно, достаточно нескольких сказанных предложений, чтобы понять, что сказка закончилась.
свидание
Фразы, которые сигнализируют об истинности женщины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Коуч назвал 10 фраз, выдающих токсичность еще на первом свидании
  • Фразы указывают на нерешенные конфликты, недоверие, низкую эмоциональную зрелость

Часто мы восхищаемся внешностью человека, но не обращаем внимания на то, что он говорит и как выражает свои мысли. Лайф-коуч Виталий Курсик для РБК-Украина назвал 10 фраз, сигнализирующих: женщина не готова к здоровым отношениям и с ней вам будет непросто.

"При знакомстве слушайте внимательно, что женщина говорит. Потому что некоторые фразы вам расскажут о ней больше, чем 100 селфи с фильтрами", - советует эксперт.

видео дня

Психологи называют такие сигналы "красными флажками" - они могут указывать на недоверие, незрелость или токсичные модели поведения, которые способны разрушить отношения еще до того, как они начались. Фразы, которые стоит замечать:

  • "Все мужчины одинаковы" - генерализации часто указывают на глубокие обиды и незавершённые конфликты из прошлого.
  • "Я принцесса, меня надо заслужить" - сигнал об иерархических отношениях вместо партнерства.
  • "У меня высокие стандарты" - важно узнать, касаются ли они и самого человека, а не только окружения.
  • "Я привыкла, чтобы муж всё решал" - предупреждение о нежелании брать ответственность.
  • "У меня много поклонников, но..."- скрытая попытка вызвать ревность или конкуренцию.
  • "Мне никто не нужен, я и сама прекрасно справляюсь" - потенциальный сигнал закрытости к эмоциональному контакту.
  • "Ты должна сразу все о себе рассказать" - намек на контроль и пренебрежение личными границами.
  • "Я не верю в любовь" - нежелание строить настоящие отношения.
  • "Мой бывший был идеален, просто..."- признак, что прошлое еще не завершено.
  • "Ты мне нравишься, но измени в себе вот это и вот это..."- попытка "подстроить" партнера под собственные ожидания.

"Такие высказывания часто скрывают травматический опыт, потребность в контроле или эмоциональную незрелость. Если вы слышите их в начале знакомства - стоит задуматься, готовы ли вы участвовать в чужих эмоциональных играх"", - резюмирует Курсик.

Здоровые отношения строятся на взаимоуважении, открытости и отсутствии манипуляций - ваша психика не должна становиться полигоном для чужих травм.

Как укрепить отношения в паре / Главред - инфографика

Новости о психологии - что известно

Как говорится в комментарии Forbes американского психолога Марка Треверса, нередко отношения рушатся не из-за отсутствия любви, а под давлением внешних обстоятельств. Он дал ответ, стоит ли возвращаться к бывшим.

Кроме этого, психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин. Многие женщины радуются вниманию от интересного мужчины, но так случается не всегда. В таких случаях некоторые девушки прибегают к небольшим хитростям, чтобы привлечь его внимание.

Эксперты отмечают, что, готовясь к свиданию, женщины часто сосредотачиваются на внешности, хотя это не всегда гарантирует успех. На самом деле, мужчин может оттолкнуть не одежда или прическа, а некоторые черты характера.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

