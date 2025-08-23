Красные флажки: какие ТОП-10 фраз нельзя говорить мужчинам

Даже если женщина выглядит безупречно, достаточно нескольких сказанных предложений, чтобы понять, что сказка закончилась.

Фразы, которые сигнализируют об истинности женщины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коуч назвал 10 фраз, выдающих токсичность еще на первом свидании

Фразы указывают на нерешенные конфликты, недоверие, низкую эмоциональную зрелость

Часто мы восхищаемся внешностью человека, но не обращаем внимания на то, что он говорит и как выражает свои мысли. Лайф-коуч Виталий Курсик для РБК-Украина назвал 10 фраз, сигнализирующих: женщина не готова к здоровым отношениям и с ней вам будет непросто.

"При знакомстве слушайте внимательно, что женщина говорит. Потому что некоторые фразы вам расскажут о ней больше, чем 100 селфи с фильтрами", - советует эксперт.

Психологи называют такие сигналы "красными флажками" - они могут указывать на недоверие, незрелость или токсичные модели поведения, которые способны разрушить отношения еще до того, как они начались. Фразы, которые стоит замечать:

" Все мужчины одинаковы " - генерализации часто указывают на глубокие обиды и незавершённые конфликты из прошлого.

" - генерализации часто указывают на глубокие обиды и незавершённые конфликты из прошлого. " Я принцесса, меня надо заслужить " - сигнал об иерархических отношениях вместо партнерства.

" - сигнал об иерархических отношениях вместо партнерства. " У меня высокие стандарты " - важно узнать, касаются ли они и самого человека, а не только окружения.

" - важно узнать, касаются ли они и самого человека, а не только окружения. " Я привыкла, чтобы муж всё решал " - предупреждение о нежелании брать ответственность.

" - предупреждение о нежелании брать ответственность. " У меня много поклонников, но..." - скрытая попытка вызвать ревность или конкуренцию.

- скрытая попытка вызвать ревность или конкуренцию. " Мне никто не нужен, я и сама прекрасно справляюсь " - потенциальный сигнал закрытости к эмоциональному контакту.

" - потенциальный сигнал закрытости к эмоциональному контакту. " Ты должна сразу все о себе рассказать " - намек на контроль и пренебрежение личными границами.

" - намек на контроль и пренебрежение личными границами. " Я не верю в любовь " - нежелание строить настоящие отношения.

" - нежелание строить настоящие отношения. " Мой бывший был идеален, просто..." - признак, что прошлое еще не завершено.

- признак, что прошлое еще не завершено. "Ты мне нравишься, но измени в себе вот это и вот это..."- попытка "подстроить" партнера под собственные ожидания.

"Такие высказывания часто скрывают травматический опыт, потребность в контроле или эмоциональную незрелость. Если вы слышите их в начале знакомства - стоит задуматься, готовы ли вы участвовать в чужих эмоциональных играх"", - резюмирует Курсик.

Здоровые отношения строятся на взаимоуважении, открытости и отсутствии манипуляций - ваша психика не должна становиться полигоном для чужих травм.

Как укрепить отношения в паре / Главред - инфографика

