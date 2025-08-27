Почему коты так любят пить воду из крана: интересное объяснение ветеринара

Проточная вода более чистая, не застаивается и не содержит бактерий, в отличие от стоячей.

Многие коты предпочитают не стоячую воду, а ту, что движется. Многие из них могут долго играть у крана - подставлять мордочку под струю или ловить лапкой капли. Но что именно привлекает пушистиков в проточной воде - ее вкус, звук или что-то другое? Ветеринар с 8-летним опытом Джоанна Вуднатт в материале для PetsRadar объяснила, что кошки действительно чаще выбирают воду, которая течет, чем налитую в миску, пишет Главред.

Почему кошки любят проточную воду?

Далекие предки котиков происходили из пустынь, где была проблема с водным балансом, поэтому современные коты не всегда хорошо пьют. Именно поэтому специалисты часто советуют хозяевам устанавливать фонтанчики, чтобы стимулировать питомцев потреблять больше жидкости.

За странным поведением котов стоит сразу несколько причин:

Она кажется чище. Коты очень внимательны к гигиене и стараются избегать загрязнений. Они редко пьют там, где едят, чтобы остатки пищи не попадали в воду. Стоячие источники быстро загрязняются, в них размножаются бактерии и паразиты, тогда как проточная вода выглядит более безопасной и свежей.

Коты очень внимательны к гигиене и стараются избегать загрязнений. Они редко пьют там, где едят, чтобы остатки пищи не попадали в воду. Стоячие источники быстро загрязняются, в них размножаются бактерии и паразиты, тогда как проточная вода выглядит более безопасной и свежей. Их привлекает движение. Любое движение активирует охотничьи инстинкты кошек. Как они прыгают на игрушки или насекомых, так же их захватывает текущая вода. Это не только напиток, но и развлечение.

Любое движение активирует охотничьи инстинкты кошек. Как они прыгают на игрушки или насекомых, так же их захватывает текущая вода. Это не только напиток, но и развлечение. Комфорт для усов. По словам Вуднатт, у некоторых кошек возникает так называемая "усталость усов", когда вибриссы постоянно касаются стенок глубоких мисок. Фонтан или более широкая поверхность с водой позволяет этого избежать.

По словам Вуднатт, у некоторых кошек возникает так называемая "усталость усов", когда вибриссы постоянно касаются стенок глубоких мисок. Фонтан или более широкая поверхность с водой позволяет этого избежать. Это своеобразная игра. Проточная вода меняет направление, реагирует на движение лапки - и становится для кота увлекательной забавой. Для многих пушистиков это больше развлечение, чем способ утолить жажду.

Нужны ли фонтанчики для кошек?

"Да, ведь большинство кошек предпочитает проточную воду. Пусть мы не знаем наверняка, почему так, но важно, что это работает", - говорится в материале.

Впрочем, есть и недостатки: сложнее отследить, сколько именно кот выпил, фонтанчики дороже обычных мисок, требуют электричества и тщательного ухода. Если их не чистить, внутри может появиться бактериальный налет.

Но если питомец охотно пьет из фонтана - это отличный способ поддержать его здоровье и увеличить потребление воды.

