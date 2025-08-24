Укр
  Дом и уют

Почему коты сбрасывают вещи со стола: причина, о которой не знают хозяева

Даяна Швец
24 августа 2025, 02:35
5
Коты переворачивают предметы не просто так, а по нескольким логическим причинам, связанным с их поведением.
кот
Почему коты любят дебоширить / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Почему ваш кот толкает стаканы и ручки
  • Что стоит за опрокидыванием предметов

Многие коты имеют странную привычку сбрасывать вещи со столов, и на самом деле это не случайность. Специалисты по PetMD объясняют, что за таким поведением стоят вполне понятные причины.

Почему кошки сбрасывают вещи со стола?

1.Инстинкты охотника

Кошки по своей природе - хищники, их завораживает все, что движется или катится. Отталкивание предметов напоминает им игру в охоту: что-то упало, покатилось, значит, можно ''поймать'' и ''обезвредить''. Это своеобразная тренировка охотничьих навыков.

видео дня
кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
​ Сколько раз надо кормить кота / Инфографика: Главред

2. Реакция хозяина

Даже если вы сердитесь, когда кот опрокидывает стакан воды, животное все равно получает самое ценное - ваше внимание. Для него это сигнал: ''если я что-то толкну, хозяин обязательно отреагирует''. Таким образом кот учится манипулировать вами и получать желаемое.

3. Скука и самообман

Когда кот остается в одиночестве и ему не хватает стимуляции, он начинает искать способы развлечься. Одним из самых простых вариантов становится игра с предметами на столе. Это не только весело, но и помогает снять напряжение и разрядить энергию.

Также эксперты рассказали, почему котам нельзя подстригать усы.

Об источнике: PetMD

PetMD - это известный онлайн-ресурс, посвященный здоровью и уходу за домашними любимцами. Он был основан в 2008 году и с тех пор является одним из ведущих источников ветеринарных советов для владельцев животных.

Основная цель PetMD - предоставлять авторитетную, достоверную и образовательную информацию о здоровье животных. На сайте можно найти большую библиотеку статей, видео, графики и учебных иллюстраций, охватывающих различные виды животных: собак, кошек, лошадей, мелких домашних животных, рептилий, рыб и тому подобное.

PetMD принадлежит компании Chewy, Inc., которая является крупным онлайн-ретейлером зоотоваров. Хотя PetMD поддерживает бизнес-цели Chewy, редакционная коллегия стремится сохранять независимый редакционный голос, ставя на первое место интересы владельцев домашних животных. Все рекомендации по продуктам, включая ссылки, утверждаются ветеринарами на основе их клинического опыта или текущих практических рекомендаций.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

домашние питомцы домашние животные коты интересные новости
