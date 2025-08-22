Почему котам нельзя подстригать усы: для чего они нужны на самом деле

Они имеют особое строение: глубоко посажены в кожу и соединены с нервными окончаниями.

Что будет, если обрезать коту усы

Почему усы - главный сенсорный орган

Коты - невероятные создания, настоящие маленькие хищники, главной "фишкой" которых являются усы. Однако это не просто декоративная часть их внешности - усы являются вибриссами, и их категорически нельзя подстригать. Как объясняет канал "Pro Tvaryn", вибриссы - это сверхчувствительные сенсорные органы, которые помогают котам ориентироваться в темноте и в пространстве в целом.

Хотя на вид они похожи на шерсть, их строение принципиально другое: вибриссы глубоко сидят в коже и соединены с нервными окончаниями. Благодаря этому кот способен чувствовать даже малейшие колебания воздуха и точно определять размеры предметов, расстояние до них или направление движения.

Усы есть не только у рта - их можно найти также на лапах (выше дополнительной подушечки), на подбородке и над глазами. Однако наиболее заметными остаются длинные и жесткие усы у мордочки.

Если же коту обрезать вибриссы, он теряет способность правильно оценивать пространство. Животное может испытывать дезориентацию, наталкиваться на предметы и даже падать во время прыжков. Поэтому стричь усы котам строго запрещено.

"Эти хрупкие волоски, которые называются вибриссами, происходят от латинского слова "vibrio" (вибрировать) и являются настоящим чудом инженерии. Каждый волосяной фолликул уса пронизан сложной сетью нервов, а на кончике расположен особый сенсорный орган - проприоцептор. Эта уникальная комбинация превращает усы в сверхчувствительные датчики, помогающие котам "читать" окружающий мир через малейшие колебания воздуха. В отличие от обычного меха, усы имеют глубокие корни в теле кота, создавая прямую связь с мышечной и нервной системами. Это превращает их в живые антенны, которые постоянно передают информацию об окружающей среде в мозг, делая котов искусными исследователями своей среды!", - резюмируют эксперты Purina.

