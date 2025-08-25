Укр
  Сад и огород

Это возможно: дачник раскрыл простой способ, как вырастить раннюю капусту осенью

Руслан Иваненко
25 августа 2025, 18:47
Эксперт советует придерживаться оптимальных сроков посадки и температуры почвы, чтобы получить ранний и здоровый урожай.
Капуста
Контролируйте влажность почвы и проводите междурядные обработки для лучшего развития корневой системы/ Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как подготовить землю и рассаду для осенней капусты
  • Какие сроки и температуры важны для успешной высадки капусты
  • Почему осенняя капуста - это выгодно и для семьи, и для продажи

Выращивание ранней капусты осенью - это не просто дополнительный урожай, а возможность эффективно использовать земельные участки после сбора летних культур.

Главред решил рассказать, как вырастить раннюю капусту осенью и почему это выгодно для дачников.

Как объясняет автор YouTube-канала "Наша дача", после уборки лука или других овощей грядки не стоит оставлять пустыми - на них вполне реально посадить рассаду ранней капусты.

Подготовка почвы и посадка

Специалист советует сразу после освобождения участка тщательно подготовить землю: разрыхлить ее и внести перегной (примерно три ведра на грядку), чтобы улучшить структуру и питание. Рассаду следует высаживать на расстоянии 50 см между рядами и 40 см между растениями, когда у нее уже сформирована корневая система и есть 3-4 листа. Это обеспечивает оптимальный рост и снижает риск заболеваний.

Уход и подкормка

Эксперт отмечает, что осенью капуста нуждается в своевременной подкормке. Лучше всего использовать универсальные удобрения с равными долями азота, фосфора и калия (например, формула 5-5-5) - примерно 20 г на 10 л воды. Важным является мульчирование почвы: оно удерживает влагу, защищает от перегрева и способствует активному росту даже в засушливых условиях.

Почему стоит выращивать осеннюю капустуПо словам садовода, этот подход имеет несколько плюсов. Во-первых, земля не простаивает после сбора летних культур. Во-вторых, капуста осенью активно развивается, а ее сочные кочаны привлекательны для покупателей, что позволяет дачникам получить дополнительный доход.

Сроки и советы

Автор видео отмечает, что рассаду следует переносить в грунт при температуре воздуха выше +17°С и почвы выше +14°С. Глубина посадки должна соответствовать той, в которой растения выращивались ранее в горшках или кассетах. Обязательно нужно поддерживать влажность и проводить междурядную обработку для доступа воздуха к корням.

Таким образом, осенняя посадка ранней капусты - это не только способ разнообразить стол, но и выгодная стратегия для тех, кто хочет максимально использовать свои участки.

Подробнее о том как вырастить раннюю капусту осенью смотрите в видео

Об источнике: "Огородница из Одессы"

Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

