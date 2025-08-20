Капуста пролежит всю зиму: секрет сентябрьского ухода, который работает

Огородница рассказывает, что нужно сделать с капустой в сентябре, чтобы она хранилась всю зиму.

Эксперт советует поливать капусту в сентябре, чтобы избежать трескания кочанов / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Почему нельзя прекращать полив капусты в сентябре

Как эффективно защитить кочаны от вредителей

Какие подкормки повышают лежкость и вкусовые свойства

В сентябре важно не прекращать уход за белокочанной капустой, даже если урожай уже практически сформирован.

Главред решил рассказать, как правильно поливать, подкармливать и защищать капусту, чтобы сохранить ее качество и продлить срок хранения.

Полив

По словам опытной садовода и огородницы с канала "Огородница из Одессы", в сентябре почва часто сухая в слое, где расположена основная корневая система капусты. Поэтому прекращение полива после длительного засушливого периода и резкие дожди могут привести к растрескиванию кочанов.

Такие кочаны быстро теряют качество и гниют во время хранения. Эксперт советует поливать капусту регулярно, минимум 2-3 раза в неделю с равными интервалами.

Защита от вредителей

Еще один критический совет - контроль вредителей. Слизни, улитки и другие моллюски активизируются в прохладные ночи и могут нанести серьезный вред капусте. Если вредителей немного, помогает опрыскивание раствором соленой воды: на ведро воды добавляют несколько столовых ложек соли, размешивают и обильно опрыскивают пораженные участки.

Обрезание нижних листьев

Важно постепенное удаление нижних листьев, касающихся почвы. Листья, которые контактируют с землей, создают риск инфицирования початков и способствуют гниению. Обрывать или обрезать листья следует постепенно, по 3-4 листочка через несколько дней, чтобы не травмировать растение.

Подкормки для улучшения вкуса и лежкости

Для улучшения лежкости и вкусовых свойств капусты в середине сентября рекомендуют подкормку калием и фосфором. Часто используют настой древесной золы: 1 литр золы заливают 3-4 литрами кипятка, настаивают сутки, процеживают и доводят объем до 10 литров воды. Каждый куст поливают примерно одним литром такого раствора, после чего почву увлажняют чистой водой.

Итог

Следуя этим простым, но эффективным советам, огородники получают хороший и качественный урожай, который хорошо сохраняется в течение зимы.

Об источнике: "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

