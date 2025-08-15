Правильный уход за растениями поможет сохранить и свежий воздух, и здоровый сон.

https://glavred.info/sad-ogorod/tri-komnatnye-rasteniya-kotorye-privlekayu-vrediteley-v-dom-10690130.html Ссылка скопирована

Три комнатные растения, которые привлекаю вредителей в дом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Наиболее "опасные" растения для спальни

Чем опасны вредители из горшков

Популярные комнатные растения, создающие уют и зелёную атмосферу, могут стать причиной появления вредителей в спальнях. Эксперты объясняют, что в августе сочетание тёплой погоды, повышенной влажности и плохой вентиляции создаёт идеальные условия для размножения насекомых. Особенно это касается растений, которые любят влажную почву.

По словам садового эксперта Софи Уиллоуби, пишет express.co, всё больше людей сталкиваются с неприятной ситуацией, когда мелкие насекомые летают возле ламп или ползают по шторам, и источник проблемы находится прямо в горшке у кровати.

видео дня

Наиболее "опасные" растения для спальни:

Папоротники — нуждаются в постоянной влаге, а их густая листва становится убежищем для паутинных клещей и чешуекрылых.

Лилии мира — влажная почва идеальна для грибных мошек, личинки которых питаются корнями.

Пальмы Areca — ветви собирают пыль и влагу, привлекая мучнистых червецов и трипсов.

Чем опасны вредители из горшков

Грибные мошки, паутинные клещи, тля, мучнистые червецы и трипсы могут не только уничтожить само растение, но и быстро распространиться на другие цветы, ткани и даже мебель в доме.

Какие растения отпугивают крыс инфографика / Главред

Как защитить спальню от вредителей

Дайте почве подсохнуть между поливами. Раз в неделю осматривайте листья на наличие пятен или паутины. Улучшайте вентиляцию — держите окна открытыми или используйте вентилятор. Изолируйте новые растения на несколько дней, прежде чем поставить их в спальню. Летом заменяйте влаголюбивые растения на менее требовательные, например, сансевиерию или алоэ вера.

Эксперты по сну из Bed Sava напоминают: зелёная спальня — это красиво, но важно помнить о балансе между уютом и безопасностью. Правильный уход за растениями поможет сохранить и свежий воздух, и здоровый сон.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред