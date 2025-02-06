5 комнатных растений, которые нельзя ставить в спальне

Главред расскажет о пяти популярных растениях, которые не следует держать в спальне.

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5 растений, которые нельзя ставить в спальне / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие цветы нельзя держать в комнате, где спишь

Чем это опасно

Комнатные растения – это отличный способ украсить интерьер и сделать его более уютным. Однако не все цветы подходят для спальни. Некоторые из них могут негативно влиять на микроклимат помещения, требовать особых условий или даже вызывать аллергию. Какие растения нельзя ставить в спальне?

Главред расскажет о пяти популярных растениях, которые не следует держать в спальне.

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Бостонский папоротник

Это красивое растение с длинными листьями требует высокой влажности, что не является лучшим условием для спальни. Если уровень влажности недостаточен, листья начинают желтеть и опадать, пишет портал martha steart. Кроме того, бостонскому папоротнику необходимо большое количество солнечного света, которого часто не хватает в спальне.

Гардения

Гардения славится своими белыми цветами с сильным ароматом. Однако это растение очень чувствительно к изменениям освещения, восприимчиво к вредителям и требует стабильной влажности и температуры. Именно поэтому его лучше выращивать на улице или в другом помещении, но не в спальне.

Калатея

Этот декоративный цветок может украсить любой интерьер, но для спальни он не подходит. Калатея очень привередлива к условиям содержания: она не переносит пересыхания, но и слишком влажная почва ей вредит. Кроме того, вода с высоким содержанием фтора может вызвать появление коричневых пятен на листьях. Лучше всего калатею размещать в ванной или на кухне, где уровень влажности более стабилен.

Фикус

Фикус – элегантное растение, которое прекрасно вписывается в интерьер. Однако ему требуется больше света, чем обычно есть в спальне. Кроме того, при правильном уходе фикус может сильно разрастись, что делает его неудобным для небольших помещений.

Эхеверия

Эхеверия – это суккулент с пастельными оттенками, который добавляет интерьеру уюта. Однако большинству суккулентов необходимо хорошее освещение, которого в спальне может не хватать. Гораздо лучше разместить эхеверию в гостиной или на кухне, где она сможет получать достаточно света.

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