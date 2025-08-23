Почему помидоры "застряли" в росте: скрытые причины и как решить проблему

Чтобы понять, почему томаты мельчают, нужно внимательно проанализировать все нюансы выращивания.

https://glavred.info/sad-ogorod/pochemu-pomidory-zastryali-v-roste-skrytye-prichiny-i-kak-reshit-problemu-10692038.html Ссылка скопирована

Почему томаты не увеличиваются в размерах: названы причины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие основные причины приводят к тому, что томаты остаются мелкими

Как недостаток питания и солнечной активности влияет на развитие томатов

Как выделение этилена связано с созреванием и опаданием плодов

Помидоры выращивает практически каждый садовод. Современные сорта позволяют собирать очень высокие урожаи томатов, но иногда случается так, что помидоры вроде бы выросли и созрели, но по размеру они очень маленькие и твердые. Почему томаты не увеличиваются в размерах, рассказал опытный агроном Валерий, автор Youtube-канала Сад, огород своими руками.

Если вам интересны причины плохого созревания томатов и что с этим делать, читайте материал: Помидоры не краснеют в августе: как помочь им дозреть до холодов.

видео дня

Причин того, почему помидоры мелкие, может быть несколько, а том числе недостаточная солнечная активность, короткий день, слабое солнце или пасмурная погода.

Также помидоры могут мельчать из-за недоразвитого листового аппарата, который не способен своей поверхностью обеспечить достаточное накопление углеводов, белков и аминокислот в листовой пластине.

Ещё одна причина — повреждение корневой системы. Если корень повреждён механически, например, при неправильной подвязке, то он уже не в состоянии подавать необходимое количество влаги и минеральных солей.

Проблема может быть и в загущенных посадках. Валерий призвал никогда не допускать подобной ситуации. Он рассказал о собственном неудачном опыте.

По его словам, лет 15 назад он высадил в теплицу вместо 1000 растений 1500 и надеялся получить рекордный урожай, но этого не произошло.

"С тех пор используем только такие схемы посадок, которые позволяют растениям получать достаточно солнечного света и питания через фотосинтез", - рассказал агроном.

Ещё одной причиной того, что помидоры мелкие, может быть преждевременное старение плодов из-за несбалансированного питания. Когда растения "жируют", отток ассимилятов из листьев затруднён, листья начинают скручиваться, в результате питательные вещества остаются в них и до плодов не доходят. Поэтому сбалансированное питание необходимыми элементами в нужное время — крайне важно.

Кроме того, на недостаток питания влияют болезни и вредители. При поражении листовой пластины разрушается хлорофилл, и фотосинтез уже не происходит в необходимом объёме.

Если температура воздуха ночью слишком низкая, то развитие растения приостанавливается, а плоды задерживаются в росте.

Когда на растение воздействуют одна или несколько таких причин, оно начинает выделять этилен — фитогормон старения и созревания.

"Возможно, вы замечали: на яблоне растут и наливаются плоды, но несколько уже упали, хотя они ещё мелкие. Если присмотреться к такому плоду, он часто бывает червивым. То есть произошло механическое воздействие, растение выделило этилен, плод быстрее созрел, и дерево его сбросило. То же самое можно заметить у зрелых яблок или томатов — они легко отделяются, так как между плодоножкой и растением образуется специальная прослойка. Аналогично происходит, когда растение не в силах "вытянуть" большое количество завязавшихся плодов. Оно не может их укрупнить и начинает выделять этилен, чтобы ускорить созревание и сбросить часть плодов. Всё это — следствие нехватки питания", - рассказал Валерий.

Агроном советует внимательно наблюдать за растениями. Проанализировав ситуацию, вы сможете понять, в чём причина. Иногда проблему решить можно банальными подкормками, так как растению просто не хватает питания, и оно не направляет его к плодам, поэтому они не укрупняются.

Смотрите видео - Почему у вас такие маленькие помидоры:

Ранее Главред писал, что нужно обязательно сделать летом после того, как вы собрали все абрикосы с дерева. По-первых, необходимо провести обрезку, потом внести сухие удобрения, а затем - перейти к внекорневым подкормкам.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками" На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео. Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур. "Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред