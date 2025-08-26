Кусты огурцов оживают: копеечное средство, продлевающее плодоношение до морозов

Вы узнаете:
Обычно к августу огуречные плети истощаются, и урожайность падает, поэтому многим огородникам хочется, чтобы огурцы плодоносили дольше, даже до первых морозов.
Главред решил рассказать, как продлить плодоношение огурцов до поздней осени.
Автор и опытная садовод с канала "Огородница из Одессы" поделилась секретами длительного плодоношения огурцов.
Метод омоложения кустов
Эксперт советует начать с омоложения кустов: нужно очистить центральный стебель от листьев, пасынков и завязей, затем опустить его в почву кольцами и накрыть перегноем или сухой травой. Это стимулирует появление новых корней, и растение снова будет активно плодоносить.
Подкормка янтарной кислотой
Если омоложение кажется сложным, существует более простой метод - трижды в течение августа подкормить растения раствором янтарной кислоты. Для приготовления раствора две таблетки измельчают в 500 мл теплой воды, а затем доводят объем до 10 литров.
Этим раствором поливают кусты. Через три дня делают опрыскивание листьев раствором из одной таблетки янтарной кислоты на 5 литров теплой воды, смачивая верхнюю и нижнюю сторону листьев. Третью подкормку повторяют через неделю после второй.
Эффект и советы эксперта
По словам садовода, трижды внесенная янтарная кислота стимулирует закладку завязи и обеспечивает обильный урожай до холодов. Препарат доступен и недорогой, а его можно использовать не только на огороде, но и для комнатных растений.
Подробнее о методах продления плодоношения огурцов смотрите в видео от "Огородницы из Одессы".
