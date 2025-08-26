Укр
Кусты огурцов оживают: копеечное средство, продлевающее плодоношение до морозов

Руслан Иваненко
26 августа 2025, 22:23
Огородница поделилась советами, как вернуть старые огуречные плети к жизни.
Огурцы
Опытная садовод поделилась секретами длительного плодоношения огурцов / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как правильно омолодить куст огурцов для второго урожая
  • Почему трижды подкармливать янтарной кислотой - достаточно
  • Какие простые методы помогают получить плоды до поздней осени

Обычно к августу огуречные плети истощаются, и урожайность падает, поэтому многим огородникам хочется, чтобы огурцы плодоносили дольше, даже до первых морозов.

Главред решил рассказать, как продлить плодоношение огурцов до поздней осени.

Автор и опытная садовод с канала "Огородница из Одессы" поделилась секретами длительного плодоношения огурцов.

Метод омоложения кустов

Эксперт советует начать с омоложения кустов: нужно очистить центральный стебель от листьев, пасынков и завязей, затем опустить его в почву кольцами и накрыть перегноем или сухой травой. Это стимулирует появление новых корней, и растение снова будет активно плодоносить.

Подкормка янтарной кислотой

Если омоложение кажется сложным, существует более простой метод - трижды в течение августа подкормить растения раствором янтарной кислоты. Для приготовления раствора две таблетки измельчают в 500 мл теплой воды, а затем доводят объем до 10 литров.

Этим раствором поливают кусты. Через три дня делают опрыскивание листьев раствором из одной таблетки янтарной кислоты на 5 литров теплой воды, смачивая верхнюю и нижнюю сторону листьев. Третью подкормку повторяют через неделю после второй.

Эффект и советы эксперта

По словам садовода, трижды внесенная янтарная кислота стимулирует закладку завязи и обеспечивает обильный урожай до холодов. Препарат доступен и недорогой, а его можно использовать не только на огороде, но и для комнатных растений.

Подробнее о методах продления плодоношения огурцов смотрите в видео от "Огородницы из Одессы".

Об источнике: Огородница из Одессы

Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород удобрения огурцы интересные новости
