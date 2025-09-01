Худшие дни: когда нельзя копать картошку в сентябре

Соблюдая народные приметы, можно сохранить картофель до весны без значительных потерь и наслаждаться вкусным урожаем.

Когда нельзя копать картошку в сентябре / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

В какие дни лучше не выбирать картошку

С чем это связано

Сентябрь — традиционное время сбора урожая картофеля. Однако опытные огородники предупреждают: важно не только правильно выбрать срок, но и учесть народные приметы. От того, когда именно выкопать клубни, зависит их вкус, крахмалистость и сохранность зимой.

Полнолуние и новолуние — неблагоприятные дни

По народным приметам, копать картофель в полнолуние категорически нельзя. В это время земля тянет влагу вверх, и клубни становятся мокрыми, рыхлыми и плохо хранятся. Они быстрее прорастают и теряют питательные вещества.

видео дня

Не менее опасным считается и новолуние. Картофель, выкопанный в этот период, получается мелким, содержит меньше крахмала и быстрее портится.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика / Главред

После грозы — только вред

Еще один запрет касается сбора урожая сразу после сильных дождей и грозы. Из-за избытка влаги клубни легко заражаются фитофторозом. Народная мудрость советует подождать хотя бы 2–3 дня, пока почва подсохнет.

В резкие перепады погоды

Нежелательно копать картошку и в дни, когда температура резко меняется. Сильная жара делает клубни мягкими, а переохлажденная и слишком влажная земля снижает иммунитет урожая к хранению.

Смотрите видео о том, когда копать картошку 2025 по лунному календарю:

