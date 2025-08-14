Земля будет как пух: огородница рассказала, что посеять после уборки картофеля

Садовод из Одессы рассказала, какие сидераты уничтожают фитофтору и разрыхляют почву.

https://glavred.info/sad-ogorod/zemlya-budet-kak-puh-ogorodnica-rasskazala-chto-poseyat-posle-uborki-kartofelya-10689824.html Ссылка скопирована

Эксперт посоветовала высевать бобовые и горчицу после картофеля, чтобы восстановить плодородие почвы / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Какой сидерат уничтожает фитофтору

Чем разрыхлить тяжелую почву без перекопки

Как сохранить плодородие земли осенью

Каждый, кто выращивал картофель, знает, как истощает почву эта культура. Часто после уборки урожая земля становится твердой, а к зиме зарастает сорняками.

Главред решил рассказать о методе, который поможет сохранить почву плодородной и мягкой без перекопки.

видео дня

Садовод, на ютуб канале "Огородница из Одессы", раскрывает проверенный годами способ, как сделать почву мягкой и рыхлой, как весной.

Главное правило, которое она подчеркивает, - земля никогда не должна быть пустой. Ее нужно постоянно "прикрывать". Для этого есть два экспертных метода.

Сидераты

Первый и самый эффективный способ - посев сидератов сразу после уборки картофеля. Их можно высевать в течение всего сентября. Опытный агрономический подход заключается в правильном выборе сидерата в зависимости от состояния вашего участка:

Если на картофеле была фитофтора, эксперт советует высевать белую горчицу. Это растение известно своими фунгицидными свойствами: оно уничтожает споры фитофторы, что обеспечивает "чистую" землю для последующих посадок.

Если почва на участке тяжелая, идеально подойдет масличная редька. Ее мощная корневая система глубоко проникает в грунт, разрыхляя его. Весной, когда корни разложатся, земля станет невероятно мягкой, а перекапывать ее не будет необходимости.

Для восстановления питательных веществ (азота, калия и фосфора) лучше всего подойдут бобовые культуры. Они обогатят почву, сделав ее более плодородной.

Органическое мульчирование

Если вы не планируете сеять сидераты, можно воспользоваться вторым способом - замульчировать почву толстым слоем быстро разлагающейся органики. Например, равномерно распределить по участку большое количество скошенной травы. Это не только защитит землю от сорняков, но и обогатит ее органическими веществами.

Подробнее о том, как выбрать подходящий сидерат, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред