Земля будет как пух: огородница рассказала, что посеять после уборки картофеля

Каждый, кто выращивал картофель, знает, как истощает почву эта культура. Часто после уборки урожая земля становится твердой, а к зиме зарастает сорняками.
Главред решил рассказать о методе, который поможет сохранить почву плодородной и мягкой без перекопки.
Садовод, на ютуб канале "Огородница из Одессы", раскрывает проверенный годами способ, как сделать почву мягкой и рыхлой, как весной.
Главное правило, которое она подчеркивает, - земля никогда не должна быть пустой. Ее нужно постоянно "прикрывать". Для этого есть два экспертных метода.
Сидераты
Первый и самый эффективный способ - посев сидератов сразу после уборки картофеля. Их можно высевать в течение всего сентября. Опытный агрономический подход заключается в правильном выборе сидерата в зависимости от состояния вашего участка:
Если на картофеле была фитофтора, эксперт советует высевать белую горчицу. Это растение известно своими фунгицидными свойствами: оно уничтожает споры фитофторы, что обеспечивает "чистую" землю для последующих посадок.
Если почва на участке тяжелая, идеально подойдет масличная редька. Ее мощная корневая система глубоко проникает в грунт, разрыхляя его. Весной, когда корни разложатся, земля станет невероятно мягкой, а перекапывать ее не будет необходимости.
Для восстановления питательных веществ (азота, калия и фосфора) лучше всего подойдут бобовые культуры. Они обогатят почву, сделав ее более плодородной.
Органическое мульчирование
Если вы не планируете сеять сидераты, можно воспользоваться вторым способом - замульчировать почву толстым слоем быстро разлагающейся органики. Например, равномерно распределить по участку большое количество скошенной травы. Это не только защитит землю от сорняков, но и обогатит ее органическими веществами.
Подробнее о том, как выбрать подходящий сидерат, смотрите в видео.
