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Всего одна ложка: садовод рассказал, какая подкормка нужна голубике летом

Руслан Иваненко
3 августа 2025, 21:11
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Эксперт призывает соблюдать дозировку при подкормке голубики, чтобы не навредить растению и не испортить почву.
Голубика
Проводить подкормку нужно в безветренную погоду / коллаж: Главред, фото: скриншот видео youtube.com

Вы узнаете:

  • Как понять, что голубике не хватает кислой среды
  • Какую серу выбрать для подкормки - гранулы или коллоид
  • Сколько серы нужно на один куст и как ее правильно внести

Голубика - это требовательная ягодная культура, которая требует особых условий для роста и плодоношения. Она хорошо развивается лишь на кислых почвах и чувствительно реагирует на недостаток питательных веществ.

Главред решил узнать, какая подкормка лучше всего подходит для голубики в летний период.

видео дня

В видео на канале "Полезное TV" опытный садовод подробно объясняет, почему именно сейчас важно обеспечить растение правильными микроэлементами - и как это повлияет на его развитие.

По словам автора, летняя подкормка помогает кустам голубики лучше усваивать питательные вещества из почвы, что стимулирует наращивание зеленой массы. Кроме того, именно в этот период формируется растение, которое уже в следующем году может дать значительно больший урожай.

Одна из главных функций этой подкормки - подкисление почвы, без которого голубика просто не растет. Автор подчеркивает: даже если вы на этапе посадки использовали кислый торф или соответствующие удобрения, со временем из-за поливов и осадков кислая среда теряется. Именно поэтому минимум раз в год необходимо проводить дополнительную обработку.

Как понять, что почва больше не кислая

О том что почва не кислая "сообщает" само растение: его листья начинают краснеть. В таком случае необходимо внести серу. Важно знать, что существует два типа серы:

  • Гранулированная - действует медленно;
  • Коллоидная - мелкая, эффективная, начинает работать быстро.

Для обработки коллоидной серой нужно соблюдать правила безопасности - работать в перчатках и в респираторе. Не рекомендуется проводить подкормку в ветреную погоду и превышать дозировку.

Как правильно подкармливать голубику серой

Садовод советует:

  • Использовать примерно 20 г серы на один куст (это примерно столовая ложка без горки).
  • Осторожно развернуть мульчу, равномерно рассыпать серу тонким слоем, затем снова закрыть почву мульчей.
  • Такую подкормку можно делать дважды в год - весной и летом.

Подробнее об уходе за голубикой в летний период смотрите в видео на YouTube-канале "Полезное TV".

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Об источнике: YouTube канал "Полезное TV"

YouTube канал "Полезное TV" - это канал на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

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