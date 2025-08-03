Всего одна ложка: садовод рассказал, какая подкормка нужна голубике летом

Вы узнаете:
- Как понять, что голубике не хватает кислой среды
- Какую серу выбрать для подкормки - гранулы или коллоид
- Сколько серы нужно на один куст и как ее правильно внести
Голубика - это требовательная ягодная культура, которая требует особых условий для роста и плодоношения. Она хорошо развивается лишь на кислых почвах и чувствительно реагирует на недостаток питательных веществ.
Главред решил узнать, какая подкормка лучше всего подходит для голубики в летний период.
В видео на канале "Полезное TV" опытный садовод подробно объясняет, почему именно сейчас важно обеспечить растение правильными микроэлементами - и как это повлияет на его развитие.
По словам автора, летняя подкормка помогает кустам голубики лучше усваивать питательные вещества из почвы, что стимулирует наращивание зеленой массы. Кроме того, именно в этот период формируется растение, которое уже в следующем году может дать значительно больший урожай.
Одна из главных функций этой подкормки - подкисление почвы, без которого голубика просто не растет. Автор подчеркивает: даже если вы на этапе посадки использовали кислый торф или соответствующие удобрения, со временем из-за поливов и осадков кислая среда теряется. Именно поэтому минимум раз в год необходимо проводить дополнительную обработку.
Как понять, что почва больше не кислая
О том что почва не кислая "сообщает" само растение: его листья начинают краснеть. В таком случае необходимо внести серу. Важно знать, что существует два типа серы:
- Гранулированная - действует медленно;
- Коллоидная - мелкая, эффективная, начинает работать быстро.
Для обработки коллоидной серой нужно соблюдать правила безопасности - работать в перчатках и в респираторе. Не рекомендуется проводить подкормку в ветреную погоду и превышать дозировку.
Как правильно подкармливать голубику серой
Садовод советует:
- Использовать примерно 20 г серы на один куст (это примерно столовая ложка без горки).
- Осторожно развернуть мульчу, равномерно рассыпать серу тонким слоем, затем снова закрыть почву мульчей.
- Такую подкормку можно делать дважды в год - весной и летом.
Подробнее об уходе за голубикой в летний период смотрите в видео на YouTube-канале "Полезное TV".
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Об источнике: YouTube канал "Полезное TV"
YouTube канал "Полезное TV" - это канал на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.
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