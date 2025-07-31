Утром или вечером: когда лучше всего поливать огород и какой водой

Чтобы не навредить растениям, следует подбирать правильное время суток для полива.

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Эксперты назвали лучшее время суток для полива огорода / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

В какое время суток нужно поливать огород

Какую воду следует использовать во время полива

Своевременный и правильный полив огорода - один из ключей к щедрому урожаю. Главное не только сколько воды вы наливаете, но и когда это делать - есть лучшее и худшее время для полива. Полив в неподходящий момент создаст среду, где болезни растений могут процветать, что угрожает вашему урожаю. Главред, выяснил, в какое время суток лучше всего поливать растения.

Эксперты на портале Martha Stewart рассказали, что худшее время для полива - вечер. После захода солнца почва остается влажной, а это идеальная среда для размножения различных болезней.

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Кстати, поливать сверху шлангом опасно - вода задерживается на листьях и может вызвать болезни.

Полив во время обеденного перерыва также имеет свои недостатки. В этот промежуток времени вся вода быстро испарится, прежде чем успеет впитаться в почву.

Таким образом, лучшее время для полива огорода - утро.

Полив с утра полезен, ведь только взошедшее солнце помогает лишней воде с листьев испариться, не пересушивая почву.

Что делать, если вы пропустили утренний полив

Если из-за плотного графика или других дел вы не успели полить растения утром - не волнуйтесь. Разовый полив вечером или даже днем в жаркий период не повредит вашему урожаю. Главное не злоупотреблять этим.

Какой водой нужно поливать огород

Лучше всего подойдет дождевая или родниковая. Если ни первой, ни второй нет, то можно взять из-под крана, но она должна быть комнатной температуры и отстоянной.

Обычно, огородники перед поливом набирают воду в емкости и только потом ее используют. Да, работа не из быстрых и не из легких, но вырастить хороший урожай тоже весьма непросто.

Если пренебречь этим правилом и поливать очень холодной водой, то есть риск, что некоторые сельскохозяйственные культуры просто погибнут.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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