Урожай будет большим и вкусным: чем нужно полить огурцы

Рецепт домашнего средства, которое помогает улучшить качество и вкус огурцов.

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Как сделать подкормку для огурцов / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как можно подкормить огурцы

Как приготовить домашнее средство для подкормки

Огурцы, как и другие овощные культуры, нуждаются в регулярной подкормке. Только так они смогут полноценно расти и давать высокий урожай. Однако, для этого не обязательно использовать препараты из магазина.

Главред решил разобраться, чем можно подкормить огурцы для большого урожая.

Домашнее средство для подкормки огурцов

Автор канала Огородница из Одессы на YouTube рассказала, как приготовить корейскую подкормку для огурцов.

"Секрет корейского способа выращивания огурцов кроется в специальном поливе рисовой водой и это помогает растениям расти быстрее и выглядеть здоровее. Это средство богато фосфором, калием, кальцием, магнием и другими питательными веществами, которые необходимы для здорового роста огурцов", - отметила женщина.

Она также добавила, что полив рисовой водой снижает благоприятность растений к поражению болезней и вредителей.

"Корейский метод выращивания огурцов сделает ваш урожай богатым, а плоды вкусными, сочными и полезными", - говорит автор видео.

Как приготовить корейское средство для подкормки огурцов

Вам понадобится только рис, вода и пластиковая бутылка.

Возьмите полстакана невареного белого риса, высыпьте его в пластиковую бутылку и залейте все горячей, но не кипящей водой.

Закройте бутылку крышкой и тщательно взболтайте. Далее крупу в воде нужно оставить на 45 минут. Когда время выйдет, процедите полученную жидкость от зерен. Готовым раствором можно поливать кусты огурцов.

Как сделать подкормку для огурцов - видео:

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О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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