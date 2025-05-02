Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Урожай будет большим и вкусным: чем нужно полить огурцы

Мария Николишин
2 мая 2025, 18:28
65
Рецепт домашнего средства, которое помогает улучшить качество и вкус огурцов.
Урожай будет большим и вкусным: чем нужно полить огурцы
Как сделать подкормку для огурцов / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как можно подкормить огурцы
  • Как приготовить домашнее средство для подкормки

Огурцы, как и другие овощные культуры, нуждаются в регулярной подкормке. Только так они смогут полноценно расти и давать высокий урожай. Однако, для этого не обязательно использовать препараты из магазина.

Главред решил разобраться, чем можно подкормить огурцы для большого урожая.

Домашнее средство для подкормки огурцов

Автор канала Огородница из Одессы на YouTube рассказала, как приготовить корейскую подкормку для огурцов.

"Секрет корейского способа выращивания огурцов кроется в специальном поливе рисовой водой и это помогает растениям расти быстрее и выглядеть здоровее. Это средство богато фосфором, калием, кальцием, магнием и другими питательными веществами, которые необходимы для здорового роста огурцов", - отметила женщина.

Она также добавила, что полив рисовой водой снижает благоприятность растений к поражению болезней и вредителей.

"Корейский метод выращивания огурцов сделает ваш урожай богатым, а плоды вкусными, сочными и полезными", - говорит автор видео.

Как приготовить корейское средство для подкормки огурцов

Вам понадобится только рис, вода и пластиковая бутылка.

Возьмите полстакана невареного белого риса, высыпьте его в пластиковую бутылку и залейте все горячей, но не кипящей водой.

Закройте бутылку крышкой и тщательно взболтайте. Далее крупу в воде нужно оставить на 45 минут. Когда время выйдет, процедите полученную жидкость от зерен. Готовым раствором можно поливать кусты огурцов.

Как сделать подкормку для огурцов - видео:

Урожай будет большим и вкусным: чем нужно полить огурцы
Посевной календарь на май / Инфографика: Главред

Читайте также:

О канале "Огородница из Одессы"

Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород огурцы лайфхак
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Соглашение о недрах с США "пожизненное": нардеп раскрыл неожиданные детали

Соглашение о недрах с США "пожизненное": нардеп раскрыл неожиданные детали

19:40Политика
Украину накрывает мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

Украину накрывает мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:30Синоптик
Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

18:28Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Что на самом деле означает советская звезда - историк раскрыл ужасную правду

Что на самом деле означает советская звезда - историк раскрыл ужасную правду

Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Тиграм - сплетни, Кроликам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Тиграм - сплетни, Кроликам - стресс

Последние новости

19:53

Почему люди кладут лед в воду во время приготовления картофеля: ответ удивит

19:40

Соглашение о недрах с США "пожизненное": нардеп раскрыл неожиданные детали

19:39

Первые деньги от G7 уже в пути: Кабмин утвердил финансовое соглашение с Японией

19:30

Украину накрывает мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:10

Почему Трамп прогнал Волтцамнение

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 днейТрамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней
18:49

Почему собаки наклоняют голову, когда с ними разговаривают: неожиданный ответВидео

18:47

Соглашение об ископаемых: СМИ узнали, что будет реализовано первым

18:37

В Украине "обвалились" цены на помидоры: сколько стоит популярный овощ

18:28

Урожай будет большим и вкусным: чем нужно полить огурцыВидео

Реклама
18:28

Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

18:22

"Закопала еще больше": Санина громко оскандалилась заявление о муже

18:01

Домашние дела, которые нельзя делать 3 мая: строгие приметы и запреты

17:59

Угроза серьезная: эксперт оценил вероятность наращивания сил РФ в Беларуси

17:48

Дворец опубликовал красивое фото взрослой принцессы Шарлотты

17:45

Путину "закрутят гайки": в СМИ раскрыли новые жесткие рычаги давления США на РФ

17:38

Команда Трампа подготовила планы принуждения РФ к миру - Bloomberg

17:30

В соглашении с США говорится о вступлении Украины в ЕС: есть ли угроза членству

17:27

Цены на сливочное масло взлетели до максимума: причина резкого подорожания

17:18

Чем можно убрать мазут с рук: хитрый лайфхак решит проблемуВидео

16:54

ЕС конфискует миллиарды активов РФ для компенсации западным инвесторам – СМИ

Реклама
16:52

Цены "кусаются": по сколько в Украине начали продавать популярную ягоду

16:35

Крымскому мосту осталось недолго: Свитан рассказал, на что решились ВСУ

16:27

"Светит" большой штраф: в какой обуви не стоит садиться за руль автомобиля

16:27

Жир на кухне мигом растворится с помощью одного простого средства

16:25

Потребители платят больше: названы увеличивающие чек за электроэнергию устройства

16:10

Дочь Билла Гейтса случайно выдала его медицинский диагноз

15:46

Враг получил задание заблокировать важный украинский плацдарм - Селезнев

15:45

Урожай будет уже летом: какие быстрорастущие фрукты можно посадить в мае

15:39

Крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда, если оставить для них один продукт

15:38

"Он говорит об этом прямо": эксперт сказал, как Трамп использует Украину против РФВидео

15:36

Только гении найдут все 3 отличия за 15 секунд: супер-интересная головоломка

15:30

"Конные патрули возвращаются": полиция усилит контроль на набережных и в парках

15:25

Украинцам назвали тарифы на газ: кто заплатит больше в мае

15:12

Знаки, которым везет всегда и во всем: астрологи назвали ТОП-4 счастливчика

14:54

Можно ли пропускать передачи при переключении: загадка для многих водителейВидео

14:54

Советский аппарат неконтролируемо упадет на Землю: эксперт заявил об опасности

14:54

Сколько времени надо здороваться "Христос Воскрес": священник назвал точный срок

14:45

Чем отличаются 2 мужчины: от такой загадки голова будет идти кругом

14:37

Водителей Украины серьезно накажут за фары: как не попасть на штраф

14:24

ЕС и США договорились о мощном ударе по РФ за срыв мирных переговоров - СМИ

Реклама
14:24

Покушение на Стерненко: стали известны детали о нападавшей

14:18

Украинским чиновникам платят больше 300 тысяч грн: кто получает по максимуму

14:12

Остались жена и маленькая дочь: на фронте погиб известный актер

13:56

Не спешите выбрасывать: что можно сделать из старой зубной щеткиВидео

13:51

Существуют два фактора: эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в Украине

13:45

Чем лучше подкармливать помидоры после высаживания: минералы и народные способы

13:38

Когда правильно стерилизовать кошку: ветеринар назвал "золотые" правила, которые стоит знатьВидео

13:15

Украинцам могут отменить автоматическое начисление субсидий: кто в зоне рискаФото

13:13

"Очень ущемляемся": стоимость участия группы Ziferblat в Евровидении-2025

13:05

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять