Ни один чай из магазина не сравнится: ТОП-8 трав, которые стоит засушить в августе

Травы с лекарственными свойствами растут вокруг нас.

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Какие лекарственные растения заготовить в августе / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Какие травы засушить в августе

Из каких трав можно пить чай

Последний месяц лета - золотое время, чтобы пополнить свой кухонный шкаф полезными травами. Ни один магазинный чай не сравнится с тем, который вы собрали самостоятельно. Домашние травы не только имеют приятный вкус и аромат, но и содержат полезные свойства. Главред со ссылкой на 24 Канал выяснил, какие травы или цветы можно собрать и засушить в августе.

Липа

Начало августа - это последняя возможность собрать цветы липы на зиму. Она улучшает иммунитет, борется с простудами, а чай из липы получается очень вкусный.

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Зверобой

Зверобой - лекарственное растение, которое имеет много полезных свойств. Зверобой обладает противовоспалительным и некоторым противомикробным действием, способствует регенерации тканей. Растение также добавляют в косметические средства. Срывать нужно верхнюю часть цветка в период цветения.

Ромашка

Ромашка - популярное растение, из которого чай пьют при простуде или проблемах с желудком. Также ромашку довольно часто можно заметить в составе косметических средств. Чтобы заготовить на зиму, нужно собирать только цветы.

Листья черной смородины

Если вы выращиваете в саду смородину, тогда уже, наверное, знаете, что можно собирать не только ягоды, но и листья - они имеют достаточно много полезных свойств и могут наполнить чай свежим ярким ароматом. Идеально подойдет для осенних прохладных дней.

Календула

Календула известна своими лечебными свойствами на протяжении многих веков. Это растение ценится за свои противовоспалительные, антисептические и заживляющие качества, что делает его популярным в медицине и косметологии. Цветы нужно срезать вместе со стеблем в сухую солнечную погоду.

Роза и шиповник

Цветы из собственного двора также могут обладать полезными свойствами. Например, лепестки роз и плоды шиповника можно высушить и добавлять в мятные смеси. Шиповник имеет высокое содержание витамина С.

Сосна и ель

Сосновые иглы имеют достаточно высокое содержание витамина С, и поэтому их также можно использовать для чаев. Напитки имеют смолистый вкус с цитрусовыми нотками.

Орех

Листья ореха - кладовая витаминов. Его добавляют в различные лекарственные сиропы при ослабленном иммунитете, сезонных простудах, напряженном трудовом графике. Чай имеет ароматный запах с успокаивающими свойствами.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

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