Ни один чай из магазина не сравнится: ТОП-8 трав, которые стоит засушить в августе

Вы узнаете:
- Какие травы засушить в августе
- Из каких трав можно пить чай
Последний месяц лета - золотое время, чтобы пополнить свой кухонный шкаф полезными травами. Ни один магазинный чай не сравнится с тем, который вы собрали самостоятельно. Домашние травы не только имеют приятный вкус и аромат, но и содержат полезные свойства. Главред со ссылкой на 24 Канал выяснил, какие травы или цветы можно собрать и засушить в августе.
Липа
Начало августа - это последняя возможность собрать цветы липы на зиму. Она улучшает иммунитет, борется с простудами, а чай из липы получается очень вкусный.
Зверобой
Зверобой - лекарственное растение, которое имеет много полезных свойств. Зверобой обладает противовоспалительным и некоторым противомикробным действием, способствует регенерации тканей. Растение также добавляют в косметические средства. Срывать нужно верхнюю часть цветка в период цветения.
Ромашка
Ромашка - популярное растение, из которого чай пьют при простуде или проблемах с желудком. Также ромашку довольно часто можно заметить в составе косметических средств. Чтобы заготовить на зиму, нужно собирать только цветы.
Листья черной смородины
Если вы выращиваете в саду смородину, тогда уже, наверное, знаете, что можно собирать не только ягоды, но и листья - они имеют достаточно много полезных свойств и могут наполнить чай свежим ярким ароматом. Идеально подойдет для осенних прохладных дней.
Календула
Календула известна своими лечебными свойствами на протяжении многих веков. Это растение ценится за свои противовоспалительные, антисептические и заживляющие качества, что делает его популярным в медицине и косметологии. Цветы нужно срезать вместе со стеблем в сухую солнечную погоду.
Роза и шиповник
Цветы из собственного двора также могут обладать полезными свойствами. Например, лепестки роз и плоды шиповника можно высушить и добавлять в мятные смеси. Шиповник имеет высокое содержание витамина С.
Сосна и ель
Сосновые иглы имеют достаточно высокое содержание витамина С, и поэтому их также можно использовать для чаев. Напитки имеют смолистый вкус с цитрусовыми нотками.
Орех
Листья ореха - кладовая витаминов. Его добавляют в различные лекарственные сиропы при ослабленном иммунитете, сезонных простудах, напряженном трудовом графике. Чай имеет ароматный запах с успокаивающими свойствами.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
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